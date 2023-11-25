Ведучий Богдан Буше зізнався, що приносить йому дохід і скільки він витрачає на місяць

Ведучий проєкту "Хто зверху" Богдан Буше Шелудяк, який нещодавно розповів про свою рідкісну хворобу, зізнався, скільки витрачає на місяць.

За словами Шелудяка, його заробіток нині постійно змінюється. Основним джерелом доходу для блогера лишаються Instagram і крипта. Також шоумен отримує гонорари за проєкти, які веде. Зокрема, шоу "Хто зверху". Також Буше зізнався, що на місяць йому вистачає десь півтори тисячі доларів на життя:

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

"Раніше я вів нотатки, де чітко та структуровано записував свої прибутки та витрати. Зараз це трішки закинув, оскільки багато інвестую в різні проєкти. Відповідно, шляхом цього збільшилися суми витрат. Та якщо взяти суто те, скільки мені потрібно грошей для життя, не враховуючи бізнес-проєкти, – близько півтори тисячі доларів. Це харчування, пальне, відпочинок і побутові моменти типу оплати квартири та комунальних послуг. Плюс, я допомагаю своїй родині та закриваю збори для ЗСУ. Це ще окремі бюджети", - розповів Шелудяк, пише nv.ua

Богдан Буше

Нагадаємо, раніше важкохворий Богдан Буше поділився як минає його реабілітація після рідкісної хвороби, яку йому діагностували місяць тому.

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