Ведучий Чорновол розсекретив, коли його дружина народить третю дитину: "Морально готуюся"

Український ведучий Андрій Чорновол, який нещодавно повідомив про вагітність дружини, розсекретив дату її пологів.

Зірковий батько під час програми на М1 у розмові зі співведучою Лєрою Товстолєс підтвердив інформацію, що зараз його дружина Альона Чорновол перебуває на сьомому місяці вагітності. Тобто народжуватиме вона у квітні. Своєю чергою, Андрій каже, що дуже тішиться майбутньому поповненню в родині й разом з коханою готується до появи малюка.

"Ми в очікуванні. Я морально готуюся, бо це буде нелегко. Але я дійсно радий. Так, у квітні має бути (народження дитини – прим. ред.). Але овни – це просто жесть", - жартома зауважив Чорновол.

Ведучий Чорновол з вагітною дружиною

Тим не менш, про стать майбутньої дитини знаменитість розповідати не квапиться. Тож ухилився від відповіді на це запитання, зазначивши, що дізнатися про це всім вийде лише після пологів дружини.

Нагадаємо, нещодавно акторка та ведуча Лєра Товстолєс прокоментувала чутки про вагітність ведучої Лесі Нікітюк, з якою тісно товаришує. Вона відповіла, чи дійсно ведуча в очікуванні на первістка.

Читайте також: