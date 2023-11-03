Ведучий "Хто зверху" Богдан Буше розповів, як у нього проявляється синдром Гійєна-Барре

Богдан Шелудяк описав, на що схожий його стан.
Ведучий проєкту "Хто зверху" Богдан Буше Шелудяк розповів шанувальникам, як наразі почувається.
У сторіз своєї сторінки в Instagram ведучий, якому важко говорити, запостив відео, де повільно ділиться, на що зараз йому схожий його стан. Буше також зізнався, що у нього німіють кінцівки, розфокусований зір і погана координація.
"Можу розповісти про свій стан. Згадайте, коли ви дуже сильно напивались. Дуже сильно. От такий стан у мене, тільки я все нормально розумію, але тіло не може швидко реагувати на команди мозку", - розповів Шелудяк.
Тим часом шанувальники колеги Буше, ведучої Лесі Нікітюк закидали її питаннями, чому вона досі не провідала Шелудяка у лікарні. Зірка поквапилася відповісти злим язикам, що до Богдана наразі не пускають, бо в нього дуже ослаблений імунітет.
Нагадаємо, що днями актору та ведучому Богдану Буше встановили діагноз – синдром Гійєна-Барре. Під час цієї хвороби імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. Хвороба виліковна, але дуже рідкісна. Ведучому важко говорити і він не може пересуватися без допомоги.
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