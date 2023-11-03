Ведучий "Хто зверху" Богдан Буше розповів, як у нього проявляється синдром Гійєна-Барре

Ведучий проєкту "Хто зверху" Богдан Буше Шелудяк розповів шанувальникам, як наразі почувається.

У сторіз своєї сторінки в Instagram ведучий, якому важко говорити, запостив відео, де повільно ділиться, на що зараз йому схожий його стан. Буше також зізнався, що у нього німіють кінцівки, розфокусований зір і погана координація.

"Можу розповісти про свій стан. Згадайте, коли ви дуже сильно напивались. Дуже сильно. От такий стан у мене, тільки я все нормально розумію, але тіло не може швидко реагувати на команди мозку", - розповів Шелудяк.

Богдан Шелудяк розповів, як почувається після того, як йому поставили страшний діагноз

Тим часом шанувальники колеги Буше, ведучої Лесі Нікітюк закидали її питаннями, чому вона досі не провідала Шелудяка у лікарні. Зірка поквапилася відповісти злим язикам, що до Богдана наразі не пускають, бо в нього дуже ослаблений імунітет.

Нагадаємо, що днями актору та ведучому Богдану Буше встановили діагноз – синдром Гійєна-Барре. Під час цієї хвороби імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. Хвороба виліковна, але дуже рідкісна. Ведучому важко говорити і він не може пересуватися без допомоги.

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