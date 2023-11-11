Ведучий "Хто зверху" Шелудяк показався в облупленій палаті, в якій лежить два тижні в лікарні

Ведучий шоу "Хто зверху" Богдан Буше Шелудяк поступово одужує після того, як два тижні тому йому встановили рідкісний діагноз синдром Гієна-Барре.

Весь цей час зірка перебуває на стаціонарі у лікарні. Цього разу у сторіз своєї сторінки в Instagram Буше розповів, що хтось надіслав йому букет червоних троянд:

"Пам'ятаєте, я вас просив не надсилати мені молитви, бо мені здається, що ви мене відспівуєте. Мені надіслали квіти. Трохи шок. Дякую, що без вінка", - пожартував ведучий.

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

Коли Шелудяк показував букет, він засвітив палату, у якій лежить в лікарні. В палаті Шелудяка облуплені стіни та подерта підлога, що дуже засмутило фанів знаменитості.

Богдан Шелудяк показав палату, у якій лежить два тижні, і засмутив її станом

Зазначимо, що ведучий поділився, як почувається після двох тижнів боротьби з хворобою:

"Дивні відчуття. Майже два тижні просто випали з життя. Лежав і чекав, поки стане легше. Наче я був у якомусь сонному паралічі, де все бачив і розумів, але скований по руках і ногах", - розповів Шелудяк.

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

Нагадаємо, раніше Богдан Шелудяк поділився, як саме у нього проявляється синдром Гієна-Барре.

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