Ведучий Костянтин Грубич шокував кадрами того, на що перетворили Чорнобильську зону російські окупанти

Ведучий "Сніданку з 1+1" Костянтин Грубич першим із журналістів у новому році поїхав до Чорнобильської АЕС, аби на власні очі подивитися, як зараз працює атомна станція, наскільки налагоджується там робочий процес після деокупації.

У зону відчуження ведучий вирушив разом зі своєю донькою, журналісткою "Сніданку" Владою, та сином, відеооператором-волонтером Ярославом.

Костянтин Грубич з'їздив до Чорнобильскої зони / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Торік наприкінці лютого російська армія майже повністю розтрощила територію Чорнобильської АЕС, завдавши фінансової шкоди на мільйони доларів. Місцеві жителі та працівники станції розповіли, що росіяни все тягали, крали, грабували, трощили і руйнували. Залазили до найменших шпарин. Але українській прапор на комунікаційній вежі зміг пережити окупацію – його російські солдати так і не наважилися зняти.

Костянтин Грубич з'їздив до Чорнобильскої зони / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Все було розтрощено, всі прилади, процесори повитаскували, оперативну пам'ять. А на цих системних блоках були встановлені спеціальні програми обрахування. Розведені радіоактивні розчини, то я не знаю, вони їх порозбивали чи повипивали, але я вам кажу, це жах", - коментує генеральний директор ДСП "Екоцентр" Сергій Кірєєв.

Спецгрупа "Сніданку" в особі тріо Грубичів побували в зоні відчуження після деокупації

Але найголовніше, що радіаційний фон за час окупації, на щастя, не змінився – він на тому ж рівні, що був і до війни.

Костянтин Грубич також показав, що окупанти зробили з Рудим лісом – усюди вириті окопи та бліндажі. А сама Прип'ять без сталкерів і туристів значно захаращилася.

Костянтин Грубич з'їздив до Чорнобильскої зони / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Костянтин Грубич з'їздив до Чорнобильскої зони / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Костянтин Грубич з'їздив до Чорнобильскої зони / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Костянтин Грубич з'їздив до Чорнобильскої зони / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Всі служби Чорнобильської АЕС наразі працюють у штатному режимі. З початком квітня сюди повернулися вахтові працівники і потроху відновлюють потрощену техніку з допомогою держави і міжнародних колег. Тут було вкрадено майже всю техніку, а те що не вкрали – зіпсували. Багато автівок розбиті – деякими проїхалися танками.

До початку повномасштабного військового вторгнення до Чорнобиля приїжджало багато туристів. Були зроблені туристичні мапи, якими могли пересуватися відвідувачі АЕС. Сьогодні, на жаль, це неможливо. Російська армія могла замінувати багато прилеглої території, тож зараз це небезпечно для життя. Розмінування вже почалися, але не скрізь.

До 24 лютого 2022-го року слоганом цієї відомої на весь світ території навколо Чорнобильської АЕС було «Зона відчуження – зона відродження». Своїм варварським вторгненням російські загарбники перекреслили шлях на відродження, каже Костянтин Грубич. Але вже навіть зараз, не чекаючи на перемогу України, тут ведуться відновлювальні роботи та налагоджується життя. Віримо, що завдяки нашим чудовим людям все повернеться і навіть стане ще кращим, ніж було.

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