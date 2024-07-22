Ведучий Олександр Попов розсекретив, чим займається його дружина та чому навчається за кордоном

Популярний український ведучий та актор Олександр Попов розсекретив, де навчається його дружина та чим займається.

Кохану знаменитості звуть Галею. Дружина шоумена працює стилісткою. Нині вона навчається цьому ремеслу. До слова, Галина вступила до університету в Лондоні, де її вчать якісно створювати одяг.

"Вона в мене стилістка та навчається цьому. Вона не в Україні, вона в Лондоні, навчається в університеті. Вона створює одяг", - розповів Попов для "Люкс ФМ".

Олександр Попов / Фото: instagram.com/akter

Окрім того, подружжя вже навіть має спільний сімейний бізнес. У закоханих власний бренд одягу, основною родзинкою якого є повторне використання речей. Дружина Попова займається створенням оригінального вбрання, а він є рекламним обличчям.

"Вона вигадала бренд, який вона трансформує. Ми за розумне та повторне використання речей. Тому в нас нічого не залишається. У нас навіть є майки, які зроблені лише з комірів сорочок", - поділився шоумен.

Олександр Попов / Фото: instagram.com/akter

Нагадаємо, нещодавно у співака Позитива сталися зміни в особистому житті. Виконавець одружився і замилував щасливими фото з дружиною, танцівницею Юлією Сахневич.

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