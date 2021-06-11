Ведучий шоу "Твій День" Володимир Рабчун зізнався, чим його приголомшила Людмила Барбір

Ведучий також розповів цікаві подробиці про себе.

У будні на "1+1" в ефір виходить нове денне інфотейнмент-шоу "Твій День", у якому глядачі разом з ведучими та запрошеними гостями і експертами можуть прожити головні події дня у легкому форматі.

Всього у проєкті семеро ведучих, один з них – Володимир Рабчун, який майже 15 років працював на телебаченні та радіо в Ізраїлі: був редактором, ведучим та навіть військовим кореспондентом.

Ексклюзивно для ТСН.ua Володимир розповів про повернення на Батьківщину та як "Твій День" змінив його життя.

пресслужба каналу "1+1"

Нещодавно на "1+1" відбулася прем’єра шоу "Твій День". Які відчуття після першого ефірного тижня?

— "Твій День" - неймовірний проєкт. Насправді, все що я хотів - знайшов саме тут і з цією командою. Все знайоме, настільки класне, тепле, рідне. Таке відчуття, ніби "Твій День" був зі мною завжди.

Як тебе прийняли досвідчені колеги "1+1", команда каналу?

— Мене і всю команду "Твого Дня" дуже тепло прийняли в телеродину плюсів. За лаштунками панує класна атмосфера і відчуття - наче ми давні друзі! Тут багато хто любить спорт - і нас це зближує. Можу похизуватися, що беру участь в акції #плюсибіжать і двічі ставав призером тижня в номінації "Ходьба". До речі, маю коричневий пояс з карате. Був приголомшений, коли дізнався, що Люда Барбір має чорний пояс з айкі-дзюцу.

пресслужба каналу "1+1"

У студії ви багато імпровізуєте: це допомагає чи заважає працювати. Наскільки тобі близький такий підхід?

— Мені дуже близький такий підхід, адже це - можливість висловити свою точку зору щиро і по справжньому. Почути точку зору наших глядачів і після цього обговорювати, як вдома з друзями. Це настільки жива штука, історія про реальне життя.

Який має вигляд твій ідеальний день?

— Мій ідеальний день починається із сніданку не поспішаючи. Улюблена робота, після чого заняття спортом. Час на книжку, перегляд якогось фільму. І вже на 26-й годині цього дня можна вже поспати.

пресслужба каналу "1+1"

Якими якостями має володіти ведучий, щоб втримати глядача перед екраном у потоці нових трендів Instagram та TikTok?

— Я думаю секрет криється у харизмі. Але в це поняття входить багато компонентів: комусь подобається голос, а комусь зовнішній вигляд ведучого. А хтось просто підчеплює тему і починає її круто розвивати, і це також подобається. Особисто я вважаю, що треба бути різноманітним. Важливо ділитися своїми думками, досвідом, чути і відчувати глядачів. Знаходити і передавати цінну інформацію для них. Зворотній зв’язок дуже важливий.

За свою телевізійну кар’єру тобі довелося попрацювати і на радіо, воєнкором і ведучим новин, як цей досвід вплинув на тебе?

— Радіо і телебачення — це різні світи. Класно бути на радіо, але ідеально бути на телебаченні, я завжди про це мріяв. Кожен новий досвід змінював, робив кращим, розвивав професіоналізм. Так цікаво, перше ток-шоу у якому я працював, називалося "Герой дня". Наступне називалося "День". І зараз я в "Твій День". Напевно, це була доля з самого початку.

пресслужба каналу "1+1"

Скількома мовами розмовляєш?

— Українська, російська, англійська, іврит. Я вивчав німецьку, але вільно цією мовою не розмовляю.

Чим любиш займатися у вільний час та які маєш хобі?

— Я з дитинства ганяв "інлайн агресів". Це – катання на роликових ковзанах, але з трюками. Після того, як я п’ять разів ламав собі кістки через це захоплення з трюками я зав’язав. Я полюбляю кататися на роликах. Щодо нинішніх хобі – люблю тренуватися в спортзалі, займаюсь кроссфітом. Люблю книги, а також прогулянки містом, а ще авіація: мрію отримати ліцензію приватного пілота.

пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, раніше ведуча шоу "Твій День" та ексречниця Ющенка відповіла, чому пішла з політики у шоубізнес. Ірина Ванникова також заінтригувала ймовірними стосунками з відомим музикантом.

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