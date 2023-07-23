Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв опинився в епіцентрі нічного ракетного удару по Одесі російськими окупантами.

"Калібри", "Онікси", Х-22, Іскандер-К та балістичні Іскандер-М: російські терористи вдарили по Одещині щонайменше п'ятьма видами ракет всіх видів базування. Це була найпотужніша атака на місто від початку повномасштабної війни.

Гордєєв приїхав на перший щорічний волонтерський захід Social Camp 2023 Odesa розповісти про довіру в комунікації лідерів, наскільки великий кредит довіри потрібен, щоб ефективно займатися волонтерською діяльністю, як прискорювати великі збори, в тому числі за допомогою сили ТБ. Група 1+1 media стала генеральним медіапартнером події.

Вночі, після виступу, ведучий відпочивав в готелі, коли оголосили повітряну тривогу і загрозу обстрілу.

"Ми командою з Social Camp і Superhumans жили у готелі біля порту. Всі прокинулись від вибухів, будівлю трясло. Ми спустилися в укриття, хлопці Superhumans з протезами, хоч їм і складно спускатись - всі разом йдемо, допомагаємо один одному. Усе добре. Цієї ночі на Одесу летіли ракети всіх калібрів - і з моря, і з суші. Майже не спав, зранку пішов до Собору, вдалося зайти всередину. Зараз там працюють волонтери. Служителі храму дуже мовчазні, не готові спілкуватись, а комунальники радіють, що живі. Друзі, не нехтуйте власною безпекою і спускайтесь під час тривог в укриття", – розповів ведучий.

Єгор Гордєєв показав наслідки ракетного удару по Одесі 23 липня / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Єгор Гордєєв показав наслідки ракетного удару по Одесі 23 липня / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Єгор Гордєєв показав наслідки ракетного удару по Одесі 23 липня / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також Гордєєв показав наслідки обстрілу колегам і глядачам "Сніданок. Вихідний" на 1+1 Україна.

Єгор Гордєєв показав наслідки ракетного удару по Одесі 23 липня / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Єгор Гордєєв показав наслідки ракетного удару по Одесі 23 липня / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Попередньо, за даними ОВА, під час ракетної атаки Одеси постраждав історичний центр, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Зруйновано шість житлових будинків, пошкоджені дві пам'ятки архітектури, зокрема Будинок вчених, храм, понівечені десятки автівок. Багато будівель залишились без вікон і дверей, пошкоджені дахи та фасади.

Читайте також: