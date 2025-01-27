Ведучий Соломка різко пройшовся по Камалії після її образи в його бік: "Таланту не додалося"

Український ведучий В'ячеслав Соломка відреагував на гостре висловлювання Камалії в його бік.

Річ у тім, що між зірками нещодавно спалахнув серйозний скандал. Спершу Соломка звинуватив український шоубіз у лицемірстві й до прикладу навів Камалію. На думку ведучого, саме їй деякі знаменитості лестять, щоб потрапити на премію, яку вона організовує з ексчоловіком. І тоді ж назвав співачку "бездарною".

Своєю чергою, Камалія відповіла на такі закиди й назвала шоумена у відповідь "дурненьким" і "ображеним". Та цього разу В'ячеслав знову не забарився із реакцією. В інтерв'ю "Люкс ФМ" він різко звинуватив співачку у зверхності й запевнив, що навіть після цього не відмовиться від своїх слів.

"Після цих слів таланту їй не додалося. Я принаймні цього не помітив. Мені сподобалася її фраза: "Хочеш, аби про тебе всі дізналися – образь королеву". Камалія, мені здається, десь високо за хмари злетіла... Королева – це Полякова, Тіна Кароль, Мадонна, Шер, Селін Діон… Але якщо артистка, пісні якої не знає ніхто, вважає себе королевою, то треба трошечки спуститися вниз. Важко називати тебе королевою, якщо всі знають, хто твій чоловік, але ніхто не знає жодної твоєї пісні. Ти, можливо, й королева, але точно не естради, а якогось іншого місця", - заявив ведучий.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Крім того, Соломка з іронією звернувся до команди Камалії з проханням віддячити йому за її піар. Та пояснив, що бачить у творчості виконавиці не талант, а ексчоловіка, мільярдера Мохаммада Захура.

"Камалії варто було б подякувати мені, бо саме завдяки мені про неї всі дізналися і згадали. Камаліє, з вас 30 євро за піар! Я оцінював її професійну діяльність. Я аргументував свою думку, що ніхто не знає її пісень. Як можна говорити про талант артистки, якщо не знає ніхто її пісень. Де талант? Талант визначається на сцені, а не тільки завдяки тому, що всі знають, хто її чоловік", - додав шоумен.

Нагадаємо, нещодавно блогер Леон, який крутив роман зі співачкою Анною Трінчер, вперше розсекретив конфлікт, який став на заваді їхньому коханню.

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