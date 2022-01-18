Ведучий ТСН на свій день народження змінив стиль і його неможливо впізнати

Ведучий ТСН на свій день народження змінив стиль і його неможливо впізнати

Святослав Гринчук здивував новим спортивним образом.

16 січня єдиний чоловік-ведучий новин ТСН на 1+1 Святослав Гринчук відсвяткував свій день народження.

Йому виповнилось 37 років. І вже у понеділок, 17 січня, колеги зі "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв після завершення прямого ефіру влаштували сюрприз і привітали Свята. Вони завітали до студії ТСН у масках-символах зимової Олімпіади-2022 у Пекіні – панди Бін Дунь Дунь у крижаних обладунках та героя-ліхтарика Сює Жун Жун. Талісмани означають силу і чистоту, дружбу, гармонійну взаємодію культур.

Символи Олімпіади 2022

Ведучі "Сніданку" здивували іменинника, подарувавши йому спортивний костюм з офіційної форми олімпійської збірної України зразка 2018 року у Пхьончхані (Південна Корея). Саме туди їздив Святослав на зимову Олімпіаду-2018.

Спортивне екіпірування розроблене у синіх та жовтих кольорах, а також був спеціальний принт під назвою "Золотий колос": жовте пшеничне поле на блакитному тлі, символ родючості української землі.

Святослав Гринчук з олімпійським призером Олександром Абраменком на Олімпіаді 2018 / пресслужба каналу "1+1"

"Святославе, ми знаємо, що ти починав свою журналістську кар'єру з репортерів на великих спортивних подіях і дуже любиш спорт, а також, що ти затятий фанат Олімпійських ігор, який вболіває за наших спортсменів, і напередодні довгоочікуваних зимових Олімпійських ігор 2022, ми вирішили подарувати тобі фірмовий костюм-талісман і звернулися в Національний Олімпійський Комітет. Підбери собі до нього зі своєї колекції класні шкарпетки (Свят затятий колекціонер шкарпеток, як Джастін Трюдо - прим. ред.)", - сказала Неля Шовкопляс.

Святослав Гринчук / пресслужба каналу "1+1"

Своєю чергою, Єгор Гордєєв додав:

"На олімпійському костюмі є шеврони: герб України і НОК, напис Ukraine, і на додачу майстри вишили спеціально для тебе – ім'я Hrynchuk Svyatoslav, емблему 1+1, напис TSN Olympic reporter. Нехай костюм стане для тебе щасливим і принесе перемоги і в спорті, і в житті. Святе, вболівай за українських героїв в ньому! Підтримаємо українську команду на зимовій Олімпіаді разом!".

Неля Шовкопляс, Святослав Гринчук та Єгор Гордєєв / пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Святослав починав свою журналістську кар'єру, як спортивний репортер, працював на найбільших футбольних турнірах, і на Олімпіаді та Паралімпіаді-2018. В новинах і у своїх соцмережах розповідає про спортивні перемоги. Чекаємо в ранкових випусках ТСН від Святослава Гринчука класні новини з Олімпіади-2022 в Пекіні. До речі, Пекін став першим містом, яке приймало три міжнародні події: літні Олімпійські ігри, зимові Олімпійські ігри та Азійські ігри.

Українські спортсмени на Олімпіаді-2022 в Пекіні будуть представлені у таких видах змагань: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, стрибки із трампліна, сноубординг, фігурне катання, фристайл, шорт-трек.

Нагадаємо, що Олімпіада об'єднує народи з усіх континентів. В олімпійському гербі є зображення 5-ти з'єднаних кілець, що символізують 5 частин світу: блакитне - Європу, чорне - Африку, червоне - США, жовте - Азію, зелене - Австралію.

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