Ведучий Вадим Абрамов зрадив Україну та під час війни пішов розважати росіян

Уродженець Києва, відомий ведучий Вадим Абрамов вирішив у війні підтримати країну-агресорку.

Загалом, телеведучий, який став популярним в Україні, після початку повномасштабного вторгнення вирішив залишитися в Росії. Абрамов не говорить правду про те, які жахіття у його рідній країні роблять окупанти.

Ба більше, ведучий вирішив розважати росіян. Так, Вадим пішов працювати на російський пропагандистський телеканал. До слова, Абрамов у Росії став ведучим розважального шоу.

Українські шанувальники, які чекали на підтримку знаменитості, було шоковані його поведінкою, тож одразу почали показувати своє обурення у соцмережах.

Ну раптом що, для нього пакет більш елітний, бо дитинство подарував… І можна окремий…

Ось чому він мене бісив!

Я розчарована!

Зазначимо, Вадим Абрамов – український телеведучий. Він став відомий українцям завдяки зніманнях в однойменному шоу, яке вів від 2015 року до 2017.

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