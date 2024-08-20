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Ведучий відомого телеканалу чесно зізнався, чи має бронь від мобілізації

Ведучий відомого телеканалу чесно зізнався, чи має бронь від мобілізації

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Також Слава Дьомін розповів про свої доходи під час війни.

Український ведучий Слава Дьомін чесно зізнався, чи має бронь від мобілізації.

Шоумен веде одне з шоу на телеканалі "ДІМ". Як зізнається Дьомін, він не є офіційним працівником, а виконує свою роботу як фізична особа-підприємець. Тож, телеканал оплачує послуги ведучого на рахунок ФОП. Бронь Славі Дьоміну від мобілізації не надається.

"У мене немає трудової книжки на телеканалі. Я як ФОП виступаю, і вони мені просто оплачують мої послуги. Я не є офіційним працівником каналу, тому я не заброньований", - розповів ведучий на проєкті "Ранок у великому місті".

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Також Слава Дьомін розсекретив свої доходи. Знаменитість говорить, що на місяць заробляє від 3 до 5 тисяч доларів. Дохід ведучому приносить робота на радіо та телеканалі, YouTube та блог. Утім, як говорить Слава, заробіток не завжди стабільний. Особливо на YouTube-каналі. Як зізнається Дьомін, іноді монетизації не вистачає, тож він виходить навіть в мінус.

"Зараз, мені здається, мій прибуток складає від 3-х до 5 ти тисяч доларів на місяць. Я хочу тут уточнити. Монетизація на YouTube, але з цієї монетизації я отримую не так багато, інколи працюю в мінус. Бо мені треба заплатити за продакшн. У мене велика команда, яка працює над випусками. Минулий місяць у мене був по YouTube мінус", - зізнався ведучий.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк відверто розповів про свій бюджет. Артист зізнався, хто з них із коханою заробляє більше і як вони поділили витрати.

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