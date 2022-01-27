Ведучий "ЖВЛ" Богдан Юсипчук вперше показав свою дівчину

Закоханих познайомила спільна подруга.

Вже скоро на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра нового сезону проекту про успішних та відомих особистостей - "ЖВЛ".

Нещодавно незмінний ведучий проекту та затятий холостяк Богдан Юсипчук, який раніше не розголошував подробиці свого особистого життя, представив публіці свою дівчину Вероніку. Пара разом прийшла на допрем'єриний показ серіалу "Дикі". Відомо, що дівчина родом із Вінниці та професійно співає.

Богдан Юсипчук з дівчиною / пресслужба каналу "1+1"

Телеведучий ексклюзивно для "ЖВЛ" розповів, як познайомився із дівчиною:

"Ми познайомилися із Веронікою через спільну подругу. Декілька разів зустрілися в компанії друзів, потім я запросив її на побачення. Я зрозумів, що мені цікаво з нею і я хочу бачити її частіше. Ми почали зустрічатися. Для мене дуже важливо, щоб із дівчиною були схожі цінності, взаємоповага, гарне почуття гумору. Із Веронікою мені з першої зустрічі було цікаво та весело, було відчуття, що ми знайомі вже давно".

Богдан Юсипчук з дівчиною / пресслужба каналу "1+1"

У новому сезоні "ЖВЛ" команда проєкту вже готує для телеглядачів нові ексклюзивні історії з життя відомих людей: зірок шоубізнесу, спортсменів, бізнесменів - людей, яких знають в Україні і світі, які є частими гостями на червоних доріжках. Глядачі дізнаються, чи оговтався співак Віталій Козловський після втрати батька, а Віктор Павлік розповість, як після втрати дорослого сина знайшов розраду у дитині від нового шлюбу.

Також у "ЖВЛ" буде виходити нова рубрика "Династія". Глядачі знайдуть відповіді на запитання: коли декілька поколінь творять історію у своїй професії - це сила роду чи тяжка ноша? Журналісти "ЖВЛ" проведуть об’ємне розслідування та розкриють секрети, які мають найвідоміші українські родини.

Дивіться новий сезон "ЖВЛ" із ведучими Богданом Юсипчуком та Вірою Кекелією вже скоро на телеканалі 1+1.