Ведучий 1+1 Олександр Попов розлучився з дружиною після двох років шлюбу

Олександр Попов / © пресслужба каналу "1+1"

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Ведучий «Сніданку. Вихідний», актор Олександр Попов відверто розповів про розлучення з дружиною Галиною після двох років шлюбу і пояснив, як вони спілкуються після розставання.

Олександр підтвердив, що більше не разом зі своєю дружиною Галиною, з якою одружився 2024 року. Про це в ексклюзивному коментарі ЖВЛ представляє Попов поділився під час відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю. За словами ведучого, зараз у його житті розпочався новий етап, а з колишньою дружиною їм вдалося зберегти теплі стосунки.

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«Я переживаю зараз цікавий новий етап свого життя. Я не знаю, як його навіть правильно озвучити. Ми з моєю колишньою дружиною перейшли в етап „класні друзі“. Отак його можна озвучити», — висловився ведучий.

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Олександр Попов із колишньою дружиною / © пресслужба каналу "1+1"

Як з’ясувалося, пара розійшлася кілька місяців тому. Попов наголосив, що вони з Галиною залишилися у хороших стосунках і продовжують спілкуватися.

«Мені хочеться вірити в те, що не всі розлучення — це завжди токсична історія двох людей. Це може бути щира дружба, тим більше, якщо ти з цією людиною проживаєш життя, дуже складні його етапи, втрати, ви підтримуєте одне одного, рятуєте одне одного. Потім розійтися, як кішка з собакою, — це неправильно», — пояснив ведучий.

Зазначимо, Попов одружився зі своєю обраницею Галиною 2024 року. Освідчився телеведучий ще за кілька років до весілля під час романтичної подорожі до Рима. Згодом закохані також обвінчалися в Івано-Франківську, обравши для церемонії камерний формат.

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