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Ведучий "Караоке на Майдані" ХАС переніс четверту операцію на нирці та вийшов на зв'язок
Зірка чесно зізнався, як почувається після операції.
Український ведучий «Караоке на Майдані» ХАС переніс четверту операцію на нирці та тимчасово зник з ефірів.
Глядачі останніми днями помітили, що ХАС не з’являється в студії разом із колегами. Причину його відсутності озвучила співведуча Дарія Кудімова під час одного з випусків «Ранку вдома». Вона повідомила, що телеведучий перебуває на лікарняному та проходить відновлення. Команда програми підтримує колегу та чекає на його повернення. Сам ХАС уже вийшов на зв’язок із прихильниками й розповів про свій стан.
«Сонечко наше, ти знаєш, що ми за тобою дуже скучили! Ми тебе дуже підтримуємо і чекаємо в студії „Ранку Вдома“. Відпочинь і повертайся», — звернулася до колеги Дарія Кудімова.
Згодом стало відомо, що ведучий перебуває в лікарні після чергового хірургічного втручання. За словами ХАСа, операція була плановою і стала вже четвертою через проблеми з ниркою. Попри непростий період, він не втрачає оптимізму та навіть знаходить сили жартувати.
«Я би назвав свій стан задовільним після операції, не можу сказати, що почуваю себе „вау“. У нашій заліковці поставили би „задовільно“, — поділився телеведучий.
Також ХАС подякував усім, хто підтримує його під час лікування та надсилає теплі слова.
«Всім велике ДЯКУЮ за підтримку! Точно далеко не „вау“ період в житті, бо якось все на купу… Кажуть, шо нам не підкидають того, що нам не під силу», — написав він у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, нещодавно ХАС здивував глядачів несподіваним трюком у новому випуску.