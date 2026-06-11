Ведучий "Караоке на Майдані" ХАС переніс четверту операцію на нирці та вийшов на зв'язок

ХАС / © Прес-служба каналу ТЕТ

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Український ведучий «Караоке на Майдані» ХАС переніс четверту операцію на нирці та тимчасово зник з ефірів.

Глядачі останніми днями помітили, що ХАС не з’являється в студії разом із колегами. Причину його відсутності озвучила співведуча Дарія Кудімова під час одного з випусків «Ранку вдома». Вона повідомила, що телеведучий перебуває на лікарняному та проходить відновлення. Команда програми підтримує колегу та чекає на його повернення. Сам ХАС уже вийшов на зв’язок із прихильниками й розповів про свій стан.

«Сонечко наше, ти знаєш, що ми за тобою дуже скучили! Ми тебе дуже підтримуємо і чекаємо в студії „Ранку Вдома“. Відпочинь і повертайся», — звернулася до колеги Дарія Кудімова.

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ХАС / © instagram.com/khassan_khaidar

Згодом стало відомо, що ведучий перебуває в лікарні після чергового хірургічного втручання. За словами ХАСа, операція була плановою і стала вже четвертою через проблеми з ниркою. Попри непростий період, він не втрачає оптимізму та навіть знаходить сили жартувати.

«Я би назвав свій стан задовільним після операції, не можу сказати, що почуваю себе „вау“. У нашій заліковці поставили би „задовільно“, — поділився телеведучий.

ХАС / © instagram.com/khassan_khaidar

Також ХАС подякував усім, хто підтримує його під час лікування та надсилає теплі слова.

«Всім велике ДЯКУЮ за підтримку! Точно далеко не „вау“ період в житті, бо якось все на купу… Кажуть, шо нам не підкидають того, що нам не під силу», — написав він у своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо, нещодавно ХАС здивував глядачів несподіваним трюком у новому випуску.

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