Ведучий "Караоке на майдані" ХАС переніс серію операцій і приголомшив своїм діагнозом

ХАС / © instagram.com/khassan_khaidar

Український співак ХАС, який став ведучим популярного шоу «Караоке на майдані», відверто розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям, через які був змушений поставити кар’єру на паузу.

Так, тривалий час артист не з’являвся на сцені, що неабияк стривожило його прихильників. Як виявилося, причина — у складному лікуванні. В інтерв’ю програмі «Ближче до зірок» 35-річний виконавець зізнався, що має вроджену ваду нирок і останнім часом проходить тривалий курс операцій. За словами ХАС, наразі він фізично не готовий повернутися до активних виступів і вже переглянув підхід до роботи.

«Мені важко без сцени. Зараз я проходжу ряд операцій, лікувань. У мене кожні два тижні була операція з наркозом по три години, і перше, про що я подумав лежачи: „Боже, як я хочу на сцену“. Ясно, що це не відбудеться зараз, бо фізично я все ще не можу цього зробити. Але коли зможу, то зроблю, можливо, два концерти на рік, а не як було 70-100 на рік», — поділився артист.

Артист пояснив, що рішення піти зі сцени визрівало поступово. Попри аншлаги та повні зали, він відчував, що більше не може продовжувати у звичному ритмі — спершу через психологічні й моральні причини, а згодом і через фізичний стан.

«Я завершив гастрольну діяльність тоді, коли всі мої концерти мали солд-аути. Колеги по цеху запитували, чи погано продавалися квитки. Хай би в кожного так „погано“ продавалося. Я пішов тоді, коли зрозумів, що більше не можу через особисті причини — психологічні, моральні, а потім вже і фізичні, по стану здоров’я», — додав зірка.

