Ведучий "Караоке на Майдані" здивував глядачів несподіваним трюком у новому випуску

Знімання "Караоке на Майдані"

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Легендарне «Караоке на Майдані» на телеканалі ТЕТ продовжує дивувати яскравими моментами, несподіваними історіями та щирими зустрічами. Проєкт не лише відкриває нові таланти, а й об’єднує українців навколо важливої благодійної місії.

Під час відбору одна з учасниць, яка прагнула потрапити до гри, вирішила привернути увагу ведучого ХАСа доволі нестандартним способом — стала на руки. Ведучий не розгубився і миттєво повторив її рух, чим викликав жваву реакцію глядачів.

«Таким ти мене не здивуєш, я на голові ще вмію стояти і фляк можу зробити. Тут співати треба», — з усмішкою прокоментував ХАС.

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Знімання «Караоке на Майдані»

Не менш емоційною стала поява Ігоря Кондратюка, який завітав на проєкт, щоб представити особливого учасника — бійця Національної гвардії України Юрія Маленка.

«Я ще в найпершій програмі хотів привести цього хлопця. Це історична постать у багатьох сенсах: він брав участь в останній програмі „Караоке на Майдані“, яку я вів 6 січня 2019 року. Юрій Маленко є героїчним захисником, бійцем Нацгвардії», — розповів Ігор Кондратюк.

Знімання «Караоке на Майдані»

На сцені Юрій виконав авторську пісню «Жити», створену вже після поранення: «Пісня була написана, коли я лежав з пораненням у шпиталі».

Водночас проєкт «Караоке на Майдані» продовжує свою головну місію — збір коштів на підтримку реабілітаційного центру «Титанові», адже телеканал ТЕТ та «Королівський смак» повернули легендарне шоу із надважливою метою — підтримати ветеранів, які проходять відновлення після важких поранень, аби мати змогу повернутися до повноцінного життя.

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Знімання «Караоке на Майдані»

Долучитися до ініціативи та підтримати наших захисників може кожен глядач. Для цього достатньо відсканувати QR-код, який з’являється на екрані під час телеверсії програми.

Наступні знімання «Караоке на Майдані» відбудуться вже 27 червня об 11:00 на Контрактовій площі в Києві.

Дивіться «Караоке на Майдані» щонеділі об 11:00 на телеканалі ТЕТ, підтримуйте українських героїв та наближайте перемогу разом з улюбленим народним шоу.

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