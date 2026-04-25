Ведучий "Миколиної погоди" чесно зізнався, чому в 71 рік залишився без родини, й чи шкодує про це

Микола Луценко

Реклама

Зірка програми «Миколина погода» ведучий Микола Луценко, який нещодавно розкрив суму пенсії, поділився особистими роздумами про життя без сім’ї та пояснив, як насправді ставиться до самотності.

Так, за 71 рік життя шоумен ні разу не був одруженим і не має дітей. Втім, сьогодні він сприймає це спокійно та навіть із певною філософією. За словами Луценка, самотність — це не завжди трагедія, адже навіть у шлюбі люди можуть залишатися наодинці зі своїми переживаннями.

«Я все профукав. Але інколи думаю, що так і повинно було бути. Бо інколи є сім’я й усе, але потім думаєш, що краще б цього не було. Знаєте, які бувають випадки… Від самотності ніхто не застрахований. Бувають сім’ї, а потім воно все кудись дівається. Людина як народжується самотньою, так і йдеш теж один. Як не крути — людина самотня. Всяке буває у житті. Тут нічого страшного немає. Це нормально. Треба приймати як воно є», — розповів знаменитість в інтерв’ю «РБК-Україна».

Реклама

Артист додає, що раніше часто замислювався над цим і навіть намагався зрозуміти, чи не зробив помилки. Однак із часом відпустив ці думки та прийняв власний життєвий шлях без нарікань.

«А це продуктивно (шкодувати про минуле — прим. ред.)? Я себе вкушу за лікоть чи за що треба? Думав багато на цю тему. Сам себе запитую, що я не так зробив. Але потім заспокоївся», — з гумором підкреслив шоумен.

Нині Луценко доволі скептично ставиться до можливості змін у особистому житті. Він вважає, що для всього є свій час, і приклади пізніх романів у шоубізнесі його не надихають. Зокрема, ведучий згадав співачку Шер, яка будує стосунки з молодшим на 40 років коханим.

«Природою закладено такий репродуктивний вік — точно лікарі це скажуть. Солов’ї співають тільки у травні. А то можна людей потуманить і у 80. Ну ні… Шер, наприклад, знайшла собі якогось молоденького. Ну і що? Це їй треба для шоубізнесу. А мені це не треба. Я нормально почуваюсь. У мене й друзів раз-два. Головне — в гармонії із самим собою», — наголосив ведучий.

Реклама

