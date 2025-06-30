Ведучий "Миколиної погоди" викрив помилку у своєму віці: скільки років зірці насправді

Микола Луценко

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Зірка програми "Миколина погода" Микола Луценко, який раніше розкрив розмір своєї пенсії, розсекретив свій справжній вік.

Знаменитість уперше закцентував увагу на тому, що у Мережі у його біографії у "Вікіпедії" зазначена неправильна дата народження. Річ у тому, що на офіційному сайті зазначається, що зараз Миколі Луценку 75 років, але, за словами самого зірки, це брехня.

Тож Микола Миколайович розставив усі крапки над "і". Він зізнався, що насправді молодший за вказаний вік аж на цілих чотири роки. Ведучий уточнив, що цього року нещодавно, а саме 1 червня, йому виповнився 71 рік.

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Микола Луценко

"1 червня виповнилося 71. Не вірте "Вікіпедії", нікому й нічому", — наголосив зірка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Журналістка одразу звернулася до публіки з проханням виправити недостовірну інформацію у "Вікіпедії".

Нагадаємо, нещодавно Микола Луценко шокував заявою про свій досвід перебування за ґратами. Ведучий пояснив, як туди загримів і чому його сусідом по камері опинився зірковий актор, з яким вони вчилися у виші.