ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2235
Час на прочитання
1 хв

Ведучий "Миколиної погоди" викрив помилку у своєму віці: скільки років зірці насправді

Микола Луценко молодший на чотири роки за вік, який йому приписують у Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Микола Луценко

Микола Луценко

Зірка програми "Миколина погода" Микола Луценко, який раніше розкрив розмір своєї пенсії, розсекретив свій справжній вік.

Знаменитість уперше закцентував увагу на тому, що у Мережі у його біографії у "Вікіпедії" зазначена неправильна дата народження. Річ у тому, що на офіційному сайті зазначається, що зараз Миколі Луценку 75 років, але, за словами самого зірки, це брехня.

Тож Микола Миколайович розставив усі крапки над "і". Він зізнався, що насправді молодший за вказаний вік аж на цілих чотири роки. Ведучий уточнив, що цього року нещодавно, а саме 1 червня, йому виповнився 71 рік.

Микола Луценко

Микола Луценко

"1 червня виповнилося 71. Не вірте "Вікіпедії", нікому й нічому", — наголосив зірка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Журналістка одразу звернулася до публіки з проханням виправити недостовірну інформацію у "Вікіпедії".

Нагадаємо, нещодавно Микола Луценко шокував заявою про свій досвід перебування за ґратами. Ведучий пояснив, як туди загримів і чому його сусідом по камері опинився зірковий актор, з яким вони вчилися у виші.

Дата публікації
Кількість переглядів
2235
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie