Ведучий Олександр Попов вперше розкрив причину розлучення з дружиною: "Зрозумів, скільки терпіти"

Олександр Попов / © instagram.com/akter

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Ведучий «Сніданку. Вихідний», актор Олександр Попов вперше назвав причину розлучення з дружиною, стилісткою Галиною.

Пара протягом п’яти років перебувала в стосунках, з яких чотири — у шлюбі. Проте наприкінці серпня стало відомо про розрив закоханих. В інтерв’ю Аліні Доротюк актор зізнався, що саме негативно вплинуло на їхній шлюб. Зокрема, подружжя через повномасштабну війну розділяла відстань. Олександр та Галина очікували, коли в країні знову настане мир і вони возз’єднаються. Проте це затягнулось, а будувати стосунки, коли один живе в Україні, а інша — за кордоном, виявилося нелегко.

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«Ми дуже довго жили в режимі: ось-ось війна закінчиться, ось-ось ми будемо разом. Ще чуть-чуть треба потерпіти. А в якийсь момент я зрозумів: скільки терпіти, чого чекати? Це наша буденність, наша реальність. Нам треба прийняти той момент, що ми не живемо разом, ми в різних країнах. Це теж не додає стосункам», — говорить ведучий.

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Олександр Попов із колишньою дружиною / © пресслужба каналу "1+1"

Врешті, непорозуміння в парі лише накопичились, а разом із тим і почастішали сварки. Дійшло до того, що пара взяла паузу в стосунках. І Олександр, і Галина пішли до психологів і зробили висновок, що краще їм бути просто друзями. Та, попри розрив, вони залишаються близькими одне для одного людьми, яких об’єднує спільна історія.

«Треба було ухвалювати рішення. Відчуття нещастя та незадоволення вже накопичувалось. Все дійшло до того, що ми посварились, зробили паузу, не спілкувались. Ця пауза призвела до того, що я пішов до психолога, вона пішла до психолога, який нам порадив на цей час зробити розхід і подивитися, як воно буде. І ми зрозуміли, що зараз нам краще просто бути друзями, бо ця людина так чи інакше для мене лишається дуже важливою в моєму житті», — говорить ведучий.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Маремуха назвала справжню причину розлучення з чоловіком-французом. Також артистка зізналась, чи готова до нових стосунків.

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