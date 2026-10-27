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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
418
Час на прочитання
2 хв

Ведучий-військовий Даніель Салем показав кохану без макіяжу та здивував, як турбується про неї

Ведучий показав, як починається їхній ранок удвох, і здивував незвичним сніданком.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Даніель Салем і Lida Lee

Даніель Салем і Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Український ведучий Даніель Салем замилував мережу домашніми кадрами зі своєю коханою, співачкою та ведучою Lida Lee, та показав, як піклується про неї з самого ранку.

Зірка поділився атмосферою звичайного недільного ранку, який провів удвох із коханою. На відео Ліда постала без макіяжу, зате з незвичним аксесуаром для догляду за обличчям. Тим часом Даніель узяв на себе приготування сніданку. Щоправда, кулінарний процес у його виконанні виявився далеко не буденним. Згодом пара зустрілася на кухні, де не обійшлося без несподіванок і сміху. А завершився їхній ранок ще однією романтичною сценою.

Салем опублікував відео в Instagram і лаконічно підписав його: «Недільний ранок з коханою людиною».

Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Поки Ліда прокидалася та займалася ранковими процедурами, ведучий готував для неї сніданок. Звичайною турботою справа не обмежилася: на кухні розгорнулося справжнє кулінарне шоу з вогнем. А коли співачка з’явилася перед коханим із чорною маскою на обличчі, її домашній образ додав відео особливого шарму. Зрештою закохані потанцювали разом, продемонструвавши, що навіть звичайний ранок удома може перетворитися на маленьке побачення.

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Романтичні кадри не залишили байдужими підписників пари. У коментарях вони захоплювалися їхньою взаємодією та щирістю.

Даніель Салем і Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем і Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем і Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем і Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

До речі, підписники зацікавилися не лише романтичною атмосферою в оселі пари, а й незвичним сніданком, який готував Салем. Тож тепер у ведучого є ще одна причина поділитися своїми кулінарними секретами.

Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем зворушив освідченням у коханні відомій зірці.

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