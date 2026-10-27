- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 418
- Час на прочитання
- 2 хв
Ведучий-військовий Даніель Салем показав кохану без макіяжу та здивував, як турбується про неї
Ведучий показав, як починається їхній ранок удвох, і здивував незвичним сніданком.
Український ведучий Даніель Салем замилував мережу домашніми кадрами зі своєю коханою, співачкою та ведучою Lida Lee, та показав, як піклується про неї з самого ранку.
Зірка поділився атмосферою звичайного недільного ранку, який провів удвох із коханою. На відео Ліда постала без макіяжу, зате з незвичним аксесуаром для догляду за обличчям. Тим часом Даніель узяв на себе приготування сніданку. Щоправда, кулінарний процес у його виконанні виявився далеко не буденним. Згодом пара зустрілася на кухні, де не обійшлося без несподіванок і сміху. А завершився їхній ранок ще однією романтичною сценою.
Салем опублікував відео в Instagram і лаконічно підписав його: «Недільний ранок з коханою людиною».
Поки Ліда прокидалася та займалася ранковими процедурами, ведучий готував для неї сніданок. Звичайною турботою справа не обмежилася: на кухні розгорнулося справжнє кулінарне шоу з вогнем. А коли співачка з’явилася перед коханим із чорною маскою на обличчі, її домашній образ додав відео особливого шарму. Зрештою закохані потанцювали разом, продемонструвавши, що навіть звичайний ранок удома може перетворитися на маленьке побачення.
Романтичні кадри не залишили байдужими підписників пари. У коментарях вони захоплювалися їхньою взаємодією та щирістю.
До речі, підписники зацікавилися не лише романтичною атмосферою в оселі пари, а й незвичним сніданком, який готував Салем. Тож тепер у ведучого є ще одна причина поділитися своїми кулінарними секретами.
Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем зворушив освідченням у коханні відомій зірці.