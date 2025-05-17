Ведучий-воїн Даніель Салем розчулив зізнанням про 10-річну доньку та як часто з нею бачиться

Даніель Салем / © Прес-служба каналу ТЕТ

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Відомий український ведучий і військовий Даніель Салем поділився зворушливою історією про стосунки зі своєю 10-річною донькою Санта-Луною.

Після початку повномасштабного вторгнення дівчинка стала жити за кордоном із мамою. Так, через службу та постійну зайнятість зірковий батько бачиться з дівчинкою лише двічі на рік, проте кожна зустріч для них — справжнє свято. Тож кожну хвилину разом вони проводять доволі насичено.

"Ми бачимося двічі на рік, і це завжди зранку до ночі. Ми ходимо на атракціони, подорожуємо Україною, відвідуємо родичів, зустрічаємося з друзями. Неважливо, як ми проводимо час, головне, що ми постійно разом, відкриваємося одне одному, ростемо одне з одним", — розповів Салем на зніманнях нового сезону шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ.

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Зірковий тато зізнається, що його Instagram — це не просто соцмережа для нього, але своєрідна пам’ятка для доньки у разі його загибелі. До того ж на сторінці Санта-Луна постійно спостерігає за проєктами, в яких з'являється рідна людина: "Я веду свій Instagram для неї. Це така собі пам’ятка, щоб коли я помру, за мною залишився Instagram. Луна завжди зможе зайти й подивитися, яким був її тато".

Даніель Салем з донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Ба більше, сама Санта-Луна також проявляє інтерес до великої сцени та має амбіції одного дня піти стопами батька. Щоправда, наразі дівчинка не змогла остаточно визначитися з напрямом, тому має в запасі декілька варіантів майбутньої професії.

"У неї є мрія стати зіркою, але ще вона хоче стати скрипалькою, астронавткою, хоче танцювати, зніматися в кіно. Як тільки вона побачить щось нове, з кимось познайомиться, одразу хоче таку ж професію. І це нормально, мені це подобається. Їй 10 років, у неї ще все життя попереду", – з усмішкою поділився зірковий батько.

Попри службу, постійну зайнятість та рідкі зустрічі, Салем залишається головним героєм у житті доньки, а вона — його найбільшим натхненням.

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А вже у цю неділю, 18 травня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ дивіться новий випуск шоу "Я люблю Україну", де Даніель Салем разом зі співачками Lida Lee, Альоною Омаргалієвою та ветераном Назаром Грабаром змагатимуться у знаннях про нашу країну.