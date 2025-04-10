Ведучий Євген Янович вперше прокоментував чутки про побачення з Оленою Кравець

Євген Янович і Олена Кравець

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На прем'єрі фільму відомий ведучий Євген Янович відповів на запитання, чи має зараз стосунки і чому не планує знімати продовження фільму "Збори ОСББ".

Актора і автора YouTube-проєкту «20:23» Євгена Яновича не часто можна зустріти на публічних заходах, але пропустити прем’єру фільму "МУР. Ти [Романтика] в кіно" він не міг. Адже брав безпосередню участь у записі самого альбому колектива. У фільмі, який по суті є кіноадаптацію вистави на великому екрані, Яновича немає.

Нагадаємо, торік Євген Янович зіграв одну з головних ролей у комедії "Збори ОСББ", яка увійшла до п'ятірки найкасовіших українських фільмів, зібравши у прокаті понад 15 млн гривень. Але на наше здивування сам Янович не дуже радий цим результатам. "Я не задоволений цими цифрами, бо можна було нам більше постаратися і зібрати більше. Результат, звісно, допустимий, але мені завжди хочеться краще. Тому продовження цієї історії, тобто другої частини, ми не плануємо", - сказав ТСН.ua Янович.

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На знімальному майданчику фільму “Збори ОСББ”

Звісно, ми не могли також не запитати про особисте життя 33-річного шоумена, якому в кулуарах приписують романи з багатьма відомими жінками, зокрема акторкою Анастасією Цимбалару, блогеркою Дашею Квітковою і навіть ведучою Оленою Кравець. "Якби було б чим ділитися, я би розповів. Чесно. На побачення я не ходжу. Щоб що? Який сенс? Треба ж бути чесним, в першу чергу перед собою. Коли я відчую щось, я проявлю все, що можна проявити. А якщо воно не "йокає", то навіщо взагалі витрачати на це час. Краще я посиджу вдома, почитаю чи посплю", - відповів ТСН.ua ведучий. На наше пряме запитання, чи запрошував він колись Олену Кравець на побачення, Янович коротко відповів: "Ніколи такого не було. З Оленою я бачився в побуті, мабуть, всього двічі".

Олена Кравець і Євген Янович на зніманнях / © телеканал Дім