Велелюбна донька Валерія Меладзе знову вийшла заміж: мачуху Джанабаєву проігнорувала

Старша донька співака-мовчуна Валерія Меладзе Інга знову вийшла заміж.

Обранцем 32-річної Інги цього разу став фотограф Микита Бережний, з яким дівчина познайомилася 2021 року. Відтоді закохані нерозлучні.

Як повідомляють РоСЗМП, весілля Інга влаштувала у Грузії, ну а виступити на своєму святі, звісно ж, запросила батька. Меладзе виконав свої хіти "Самба белого мотылька", "Как ты красива сегодня", "Девушка из высшего общества" і "Спрячем слезы от посторонних".

Валерій Меладзе з донькою Інгою

Донька Валерія Меладзе вийшла заміж

А от дружини Меладзе, екс"ВІА Гри" Альбіни Джанабаєвої на святі не помітили. Цілком можливо, що її Інга проігнорувала і не запросила на урочисту подію. Як відомо, до мачухи діти Валерія Меладзе від першого шлюбу ставляться негативно, оскільки через неї зруйнувався його перший шлюб з дружиною Іриною. І якраз саме з Джанабаєвою Меладзе регулярно зраджував першу дружину.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Зазначимо, що для Інги Меладзе шлюб з Микитою Бережним став другим за рахунком. 2017 року дівчина вийшла заміж за фінансиста Норі Вергезе, втім за два роки з ним розлучилася.

2017-го Інга Меладзе вийшла заміж за Норі Вергезе / Фото: instagram.com/ingameladze

Згодом Інга Меладзе почала зустрічатися з креативним директором і співзасновником студії дизайну N3 Design Денисом Давидовим. Але й у стосунках з ним щось пішло не так. Врешті, Інга знайшла щастя з фотографом Микитою Бережним.

Інга Меладзе з ексбойфрендом Денисом Давидовим / Фото: instagram.com/denis._davydov

Нагадаємо, що Валерій Меладзе на початку повномасштабної війни засудив вторгнення РФ до України. Втім згодом це відео зі зверненням видалив. Меладзе залишився жити в Росії і розважати росіян. На початку 2023 року у Росії Меладзе почали цькувати після того, як він на концерті у Дубаї відповів на "Слава Україні" – "Героям Слава". Потім артист довго виправдовувався перед росіянами, що мав на увазі не те, що сказав.

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