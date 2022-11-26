Велелюбний Тарас Цимбалюк показав палкий поцілунок у барі з новою дівчиною

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, схоже, знову закоханий та щасливий.

Принаймні у сторіз своєї сторінки в Instagram артист натякнув, що вже глибоко не самотній. У фотоблогу Цимбалюк розмістив чорно-білу світлину, на якій цілується з таємничою білявкою. Її обличчя Тарас прикрив рукою.

Тарас Цимбалюк з новою пасією / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кадр був зроблений у барі, коли пара гарно проводила час. До речі, більше двох тижнів тому Цимбалюк вже ділився світлинами, на яких зображений з новою пасією. На кадрах були зазнімковані спільні моменти з життя закоханих. Як от прогулянка, вечеря. Втім, обличчя коханої актор не квапиться показувати.

Нагадаємо, що у червні цього року Тарас Цимбалюк приголомшив шанувальників новиною, що розлучається зі своєю другою дружиною, візажисткою Тіною Антоненко. Пара була разом чотири роки.

До цього Цимбалюк був одружений зі своєю однокурсницею на ім'я Ангеліна. Втім, шлюб не протривав довго, а причиною розриву актор назвав те, що він не був готовий до сімейного життя.

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