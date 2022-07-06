Велика Британія попросила EBU ще раз розглянути Україну як місце проведення "Євробачення-2023"

Велика Британія попросила EBU ще раз розглянути Україну як місце проведення "Євробачення-2023"

Уряд Великої Британії звернувся до Європейської мовної спілки з проханням ще раз розглянути Україну як місце для проведення "Євробачення-2023".

Велика Британія звернулася до Європейської мовної спілки (EBU), яка займається організацією конкурсу "Євробачення", з проханням ще раз розглянути Україну як місце проведення пісенного заходу.

Про це 5 липня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті британського прем'єра.

Нагадаємо, нещодавно в EBU заявили, що в Україні не може бути проведено конкурс, зазначивши, що через війну неможливо гарантувати учасникам та гостям безпеку. Зі свого боку, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з таким рішенням та вимагав додаткових перемовин.

Ткаченко підготував звернення до ЄМС, яке також підписали переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та голова правління АТ "НСТУ" Микола Чернотицький. Втім, організатори не змінили свого рішення.

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