"Велика сміливість сказати так на весь світ": реакція зірок на заклик Kalush Orchestra врятувати "Азовсталь"

"Велика сміливість сказати так на весь світ": реакція зірок на заклик Kalush Orchestra врятувати "Азовсталь"

Гурт Kalush Orchestra просто зі сцени у Турині закликали негайно врятувати "Азовсталь".

Це самі ті слова, які очікував почути від гурту кожен українець. А реакція від знаменитих колег музикантів не змусила на себе чекати.

Зокрема, всі одноголосно писали, що Kalush Orchestra – молодці. Вони порушили правила міжнародного пісенного конкурсу задля того, аби на весь світ сказати, що українські захисники в "Азовсталі" потребують допомоги.

Катерина Осадча

"Хлопці, дякуємо! Попри заборону політичних висловлювань хлопці це зробили. Так, можуть дискваліфікувати, але що це в порівняні з тим, що можна закликати світ врятувати життя наших бійців. Нехай перемога на Євробаченні буде передвісником головної перемоги України! А якщо ні, то цей виступ і заклик допомогти Маріуполю того коштували" – написала ведуча у своєму Instagram.

Олена Мозгова

"А гуцули наші таки зі сталевими яйцями. Респект вам Kalush Orchestra за "Азовсталь", - написала Мозгова у Facebook.

Володимир Остапчук

"Дуже сміливо на весь світ сказати ці слова. Kalush Orchestra з яйцями", - написав шоумен в Instagram.

Оля Цибульска

"Kalush Orchestra великий герой. Але ви крикнули на весь світ про Маріуполь. Це дійсно вчинок, великий вчинок з любов’ю до своєї України. Kalush Orchestra зробили те, що їм забороняють конкурсом", - написала співачка в Instagram.

Оля Цибульска / Фото: instagram.com/cybulskaya

Злата Огнєвіч

"Я досі не можу відійти від виступу. Гордість та повага. Це перемога", - написала співачка у своєму Instagram.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Олександр Ткаченко

"Kalush Orchestra привернули увагу глядачів до ситуації в Маріуполі та на "Азовсталі". Що заслуговує окремого дякую. Це вкрай важливий жест, який вкотре доводить, що культура – є м‘якою силою, яка робить свій внесок в боротьбі України", - написав міністр культури у Telegram.

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