Великий та Оруджова висміяли окупанта, який повідомив дружині, що його обміняли на єнота

Зірки Студії "Квартал 95" Юрій Великий та Настя Оруджова зняли нову пародію на російського окупанта Ваньку та його дружину Настю.

Цього разу Ванька повідомив дружині, що він вже не в полоні, оскільки його обміняли на "собаковидного херсонського" єнота. А цього єнота російські війська забрали з зоопарку, коли відходили з Херсона.

Окупант пропонує дружині привезти додому різних тварин. Втім, віслюка Настя не захотіла, бо не хоче "мати вдома двох віслюків" – чоловіка і тварину.

Тоді Ванька пропонує привезти антилопу гну. Проте Настя не розуміє, навіщо чоловік її гне, і просить привезти рівну.

А на пропозицію привезти тритонів Настя запитує, три тонни чого зібрався везти Ванька. Окупант пояснює, що тритони – це підводні ящірки. "Нє, ну якщо хочеш, можеш взяти декілька кілограм, але нафіга нам аж три тонни цих ящірок?" – каже Настя.

Тоді окупант пропонує привезти зебру, бо з нею дорогу, де захочеш, можна перейти. На що Настя відповідає: "Чуєш, може ти краще звідти дорогу нормальну нам привези, а вже де її переходити, ми самі якось знайдемо".

Потім Ванька повідомляє, що вони з окупантами вкрали какаду, і його він теж може привезти. Ця новина більше потішила Настю: "Це що, тепер не треба в туалет на вулицю ходити? Какаду, я так розумію, це унітаз. Це що, тепер можна просто в домі какадуть?" – радіє Настя. Та окупант пояснив дружині, що какаду – це папуга.

Нагадаємо, раніше Юрій Великий у пародії показав розмову Соловйова та Киви про події в Україні.

Читайте також: