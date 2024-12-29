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Великий в образі Зеленського, гострі жарти і зіркові гості: що буде в "Новорічному Вечірньому Кварталі"

Великий в образі Зеленського, гострі жарти і зіркові гості: що буде в "Новорічному Вечірньому Кварталі"

Кадр із "Новорічного Вечірнього Кварталу"

Пропонуємо дізнатися, чим гумористи дивуватимуть глядачів у святковий вечір.

31 грудня о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна" традиційно вийде новорічний випуск "Вечірнього Кварталу".

Актори підготували особливу святкову програму, яка об'єднає українців біля екранів. Глядачі побачать як гумористичні номери з політичною сатирою, так і жарти про актуальні проблеми сьогодення.

Юрій Великий потішить новими пародіями. Гуморист перевтілиться в президента України Володимира Зеленського, а у сценці покажуть звернення глави держави. Як раніше зізнався Юрій Великий, це один з його найулюбленіших образів. Крім того, це не єдина пародія від гумориста цього вечора. Кого ще спародіює Юрій у новорічному концерті, дізнаєтесь 31 грудня на телеканалі "1+1 Україна".

Кадр із
Кадр із "Новорічного Вечірнього Кварталу"

Юрій Великий – не єдиний із "кварталівців", хто покаже нові пародії. Глядачі також побачать Юрія Ткача в образі новообраного президента США Дональда Трампа, а Євген Кошовий перевтілиться в Джо Байдена. Свої акторські навички на сцені "Вечірнього Кварталу" продемонструє і співачка Злата Огнєвіч, яка зіграє в мініатюрі разом зі Станіславом Бокланом.

Кадр із
Кадр із "Новорічного Вечірнього Кварталу"

Не обійдеться без музичних сюрпризів. На сцену новорічного "Вечірнього Кварталу" вийдуть MONATIK, Наталія Могилевська, Оля Полякова, ROXOLANA, Надя Дорофєєва, ALEKSEEV, а також гурти "Антитіла" та "Без Обмежень".

Традиційно серед глядачів концерту були особливі гості – захисники та захисниці, працівники ДСНС, переселенці, медики, педагоги. І також цей концерт має благодійну місію – гумористи оголосили про збір на потреби тактичної групи "АФІНА" легіону ГУР МО, де також служать два автори Студії "Квартал 95". До збору можуть долучитися телеглядачі новорічного ефіру, задонативши по QR-коду, який буде на екрані.

Прем'єра "Новорічного Вечірнього Кварталу" – 31 грудня о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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