Великий в образі Зеленського, гострі жарти і зіркові гості: що буде в "Новорічному Вечірньому Кварталі"

31 грудня о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна" традиційно вийде новорічний випуск "Вечірнього Кварталу".

Актори підготували особливу святкову програму, яка об'єднає українців біля екранів. Глядачі побачать як гумористичні номери з політичною сатирою, так і жарти про актуальні проблеми сьогодення.

Юрій Великий потішить новими пародіями. Гуморист перевтілиться в президента України Володимира Зеленського, а у сценці покажуть звернення глави держави. Як раніше зізнався Юрій Великий, це один з його найулюбленіших образів. Крім того, це не єдина пародія від гумориста цього вечора. Кого ще спародіює Юрій у новорічному концерті, дізнаєтесь 31 грудня на телеканалі "1+1 Україна".

Кадр із "Новорічного Вечірнього Кварталу"

Юрій Великий – не єдиний із "кварталівців", хто покаже нові пародії. Глядачі також побачать Юрія Ткача в образі новообраного президента США Дональда Трампа, а Євген Кошовий перевтілиться в Джо Байдена. Свої акторські навички на сцені "Вечірнього Кварталу" продемонструє і співачка Злата Огнєвіч, яка зіграє в мініатюрі разом зі Станіславом Бокланом.

Кадр із "Новорічного Вечірнього Кварталу"

Не обійдеться без музичних сюрпризів. На сцену новорічного "Вечірнього Кварталу" вийдуть MONATIK, Наталія Могилевська, Оля Полякова, ROXOLANA, Надя Дорофєєва, ALEKSEEV, а також гурти "Антитіла" та "Без Обмежень".

Традиційно серед глядачів концерту були особливі гості – захисники та захисниці, працівники ДСНС, переселенці, медики, педагоги. І також цей концерт має благодійну місію – гумористи оголосили про збір на потреби тактичної групи "АФІНА" легіону ГУР МО, де також служать два автори Студії "Квартал 95". До збору можуть долучитися телеглядачі новорічного ефіру, задонативши по QR-коду, який буде на екрані.

Прем'єра "Новорічного Вечірнього Кварталу" – 31 грудня о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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