Великдень 2026: зірки привітали українців зі святом та показали, як святили паски у церкві
Знаменитості бажають найголовнішого — миру Україні.
У неділю, 12 квітня, християни східного обряду святкують важливе свято – Великдень.
Хоч вже п'ятий рік поспіль українцям доводиться зустрічати цей по-особливому величний день в умовах повномасштабної війни, проте все одно всі шанують великодні традиції, йдуть до церкви, снідають разом із рідними і вітають одне одного словами: "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!".
Знаменитості з нагоди Великодня вже публікують дописи в Instagram. Зірки вітають всіх зі святом, показують свої великодні кошики та бажають найголовнішого – миру.
Дзідзьо
Виконавець влаштував у недільний ранок фотосет. Артист показався у білій вишиванці та з великоднім кошиком, до якого поклав лише необхідне – паски та крашанки. Дзідзьо привітався з підписниками традиційними словами: "Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!". Тим часом користувачі йому відповідали: "Воістину Воскрес".
Андрій Бєдняков
Ведучий розпочав свій ранок із церкви. Шоумен разом із донькою пішов святити паски. Вони одягнули вишиванки, взяли свої великодні кошики та пішли шанувати свято. Андрій Бєдняков також зазначив, нехай світлий Великдень принесе те, чого українці неабияк очікують – мир.
"Христос Воскрес! Із Великоднем! Миру всім нам! Бережіть себе", - зазначив шоумен.
Яна Глущенко
Акторка не приховує, що Великдень – це її найулюбленіше свято. Артистка говорить, що це про щирість, світло, про душу. Знаменитість бажає, щоб Великдень приніс кожному хоча б трішки тепла на серці.
"Сьогодні (12 квітня – прим. ред.) Великдень! Моє улюблене свято. Бо тут ніхто не бігає в пошуках "що подарувати" і не робить вигляд, що це головне. Тут про інше. Про людей. Про душу. Про світло, яке або є — або ні. Христос Воскрес! І нехай у кожного сьогодні щось всередині стане теплішим", - поділилась акторка.
Юлік
Виконавець показався з дружиною та сином. Вони одягнули family look – білі вишиванки. З великоднім кошиком у руках артист побажав у кожну домівку побільше світла та тепла.
"Христос Воскрес! Нехай світло і тепло завжди буде у ваших домівках", - поділився співак.
alyona alyona
Співачка теж шанує великодні традиції. Артистка поклала пасочки та крашанки і пішла до церкви це освячувати. Ранок виконавиця розпочала зі слів: "Христос Воскрес".
Анна Трінчер
Артистка теж шанує традиції. Знаменитість вже встигла освятити паску. До церкви Анна Трінчер пішла не сама, компанію їй склала мама.
Наталія Валевська
Співачка побажала у Великдень найголовнішого, що хоче кожен українець – миру, добра та благополуччя. Звичайно ж, артистка не забулась нагадати, аби поїсти на свято паски та ковбаски.
"Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Нехай світле свято Великодня принесе мир, добро та благополуччя кожній родині. Смачної паски та ковбаски", - зазначила артистка.
Ірина Федишин
"Христос Воскрес! Від щирого серця вітаю вас зі світлим святом Великодня! Це один із найвеличніших днів, свято, яке дарує нам віру, надію і світло. У цей день Господь особливо торкається наших сердець, зігріває душу і нагадує — чудеса існують. Я дуже хочу, щоб найбільше чудо сталося і для України — щоб вона воскресла у мирі, щоб настала перемога, щоб кожна мама обійняла свого сина, а всі ми знову були разом — у спокої та любові. Нехай у ваших домівках панують злагода, тепло і радість, нехай буде смачна паска, щирі усмішки і світлі думки. Бережіть себе і своїх рідних, бережімо Україну! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – звернулась до підписників співачка.