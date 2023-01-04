Венсан Кассель грайливо підняв футболку дружини-красуні, молодшої за нього на 31 рік

Актор також показався в обіймах своєї молодої коханої.

Французький актор і продюсер Венсан Кассель замилував романтичним контентом із 25-річною дружиною, моделлю Тіною Кунакі.

У своєму Instagram 56-річний Венсан опублікував два знімки зі своєю коханою. На першому фото Кассель грайливо підняв футболку Тіни та показав її сталевий прес.

Тим часом Кунакі тримала своє кучеряве волосся та усміхалася.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі / Фото: instagram.com/vincentcassel

На іншому знімку Венсан ніжно обіймав молоду дружину, яка позувала перед камерою в білій довгій обтислій сукні.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі / Фото: instagram.com/vincentcassel

Зазначимо, Венсан і Тіна зіграли весілля 24 серпня 2018 року. Весільна церемонія відбулася в комуні Бідарт, що на південному заході Франції. Вже 29 квітня 2019 року у пари народилася донька.

Якщо для Тіни це була перша дитина, то Кассель від шлюбу з акторкою Монікою Беллуччі виховує двох доньок – Деву та Леоні.

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