Венсан Кассель після розлучення з Тіною Кунакі закрутив роман з копією моделі

Французький актор Венсан Касссель після розлучення з моделлю Тіною Кунакі почав зустрічатися з іншою дівчиною.

Чутки про нові стосунки зірки почали ширитися у Мережі. Фани припустили, що 56-річний актор закрутив роман з 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптистою.

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Вперше пару помітили разом під час відпочинку у резиденції Бідарі, але тоді Кассель та Баптиста проводили час у компанії. Однак чутки про роман з актором підігріла і сама Нара. У своїх Instagram-stories модель опублікувала фото Касселя, щоправда, без підпису.

Фото: instagram.com/narahbaptista

Окрім того, Венсан підписався на дівчину у соцмережах та активно залишає коментарі під її публікаціями, в яких пише, що не може намилуватися нею.

Як відомо, Нара брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт Австралія 2020". Також дівчина є активною учасницею руху Black Lives Matter, який бореться за права темношкірих людей.

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Тим часом у Мережі почали активно обговорювати те, наскільки колишня дружина Касселя схожа з його новою обраницею. Окрім схожої зачіски та деяких рис обличчя, на думку фанів, у обох жінок дуже схожий стиль.

Тіна Кунакі та Нара Баптиста

Зазначимо, що Тіна Кунакі теж часу після розставання не гаяла. У серпні модель помітили в компанії іншого чоловіка під час відпочинку на Ібіці.

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