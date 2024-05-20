Венсан Кассель показав романтику з молодшою на 30 років коханою і злився з нею в пікантних обіймах

Французький актор і продюсер Венсан Кассель не є прихильником того, аби активно висвітлювати подробиці особистого життя в соцмережах.

Артист не приховує, що перебуває у стосунках із молодшою на 30 років моделлю Норою Баптистою, однак майже не ділиться їхніми спільними фото. Та цього разу знаменитість зробив виняток. Кассель разом із Баптистою відвідав світський захід. Закохані побували на івенті, який має назву "Жінки в кіно". Захід проводився в рамках Міжнародного кінофестивалю Червоного моря.

Для події Нора обрала мінісукню лілового кольору з відкритою спиною. Тим часом Кассель одягнув сірий костюм із білою сорочкою. Звісно ж, закохані не втратили можливість, аби попозувати перед об'єктивами фотокамер.

Венсан Кассель і Нара Баптиста / Фото: instagram.com/vincentcassel

Парочка показала романтику. Поки Нора усміхнено позувала, Венсан Кассель ніжно дивився на неї та пікантно обіймав, поклавши свою руку їй на сідниці. До слова, це один із рідкісних виходів пари на публіку.

Зазначимо, про стосунки Венсана Каселля з Норою Баптистою стало відомо восени минулого року. Раніше він перебував у шлюбі з моделлю Тіною Кунакі, яка народила йому донечку. Утім, у квітні 2023 року стало відомо про їхнє розлучення.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Олена-Христина Лебідь показала рідкісне фото зі своїм коханим Павлом Розенком. Знаменитість похизувалась, як вони романтично проводять час.

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