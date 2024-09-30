Венсан Кассель показав, який вигляд 60-річна Беллуччі мала в молодості, і публічно звернувся до неї

Французький актор Венсан Кассель неочікувано звернувся до колишньої дружини, італійської акторки Моніки Беллуччі, і показав, який вигляд вона мала в молодості.

Так, артистка 30 вересня святкує особливу дату. Знаменитості цьогоріч виповнюється 60 років. Тож, колишній чоловік акторки Венсан Кассель не залишив її без привітань. У своєму фотоблогу артист присвятив колишній два дописи.

Зокрема, він опублікував фото, де була зображена Беллуччі, яка дивилася в люстерко, та їхня старша донька Дева, яка чистила зубки. Венсан Кассель коротко підписав знімок французькою: "Сім'я".

Моніка Беллуччі з донькою / Фото: instagram.com/vincentcassel

Ще одне фото актор опублікував вже в сторіз. На архівній світлині Моніка Беллуччі вже була зображена з їхніми двома ще маленькими донечками Девою та Леоні. Кассель у дописі привітав колишню дружину з важливим святом: "З днем народження, Моніко".

Моніка Беллуччі з доньками / Фото: instagram.com/vincentcassel

Зазначимо, Моніка Беллуччі та Венсан Кассель прожили у шлюбі від 1999 року до 2013-го, коли оголосили про розрив. У них є дві спільні доньки – Дева та Леоні. Після розлучення колишнє подружжя залишилося в приятельських стосунках.

Загалом, у Венсана Касселя нині троє дітей. Він колишньої дружини Тіни Кунакі в актора теж є донька. Наразі його нова обраниця Нара Баптиста, з якою він перебуває понад рік у стосунках, чекає на народження дитини. Тож, незабаром Венсан Кассель стане батьком учетверте.

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