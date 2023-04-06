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Венсан Кассель розлучається з Тіною Кунакі після п'яти років шлюбу – ЗМІ

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Венсан Кассель розлучається з Тіною Кунакі після п'яти років шлюбу – ЗМІ

Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Фото: Getty Images

У пари є спільна донька, якій незабаром виповниться чотири роки.

Французький актор і продюсер Венсан Кассель розлучається з 26-річною молодою дружиною, моделлю Тіною Кунакі.

Про це виданню Daily Mail розповів інсайдер. Зазначається, що пара не разом вже декілька тижнів, і моделі тяжко дається розрив з коханим.

"Вони розійшлися декілька тижнів тому. У Тіни розбите серце", - розповів інсайдер.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель / © Getty Images
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Пара не давала жодних коментарів з приводу свого розлучення. Утім, судячи зі сторінок в Instagram, в їхніх стосунках дійсно не все гаразд. Венсан Кассель видалив зі свого фотоблогу всі спільні знімки з Кунакі, також він не привітав модель з днем народження, яке вона святкувала вчора.

Зазначимо, Тіна Кунакі та Венсан Кассель одружилися 2018 року. Вже через рік у пари народилася спільна донька, яку вони назвали Амазоні.

Нагадаємо, ходять чутки, що американська співачка Брітні Спірс теж розлучається з чоловіком Семом Асгарі. Виконавиця припинила носити обручку та їздила на відпочинок зі своїм менеджером.

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Перегляди
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