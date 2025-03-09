Венсан Кассель вперше повністю показав сина від молодшої на 30 років коханої

Французький актор Венсан Кассель вперше показав сина від молодшої на 30 років коханої, австралійської моделі Нари Баптисти.

Малюк пари з'явився на світ 7 січня. Однак закохані не квапилися показувати сина, якого вони назвали Каетано. Однак днями Кассель зробив виняток. Актор у своєму Instagram опублікував фото, де зображена Нара Баптиста із сином. Вона саме годувала дитину грудьми, коли артист зробив знімок.

На світлині кохана Касселя позувала на тлі пальм та Атлантичного океану. До слова, закохані наразі насолоджуються відпочинком у бразильському місті Баїя. До речі, у підписі до фото актор подякував обраниці за сина.

Нара Баптиста з сином від Венсана Касселя / Фото: instagram.com/vincentcassel

"Дякую, моя любов", - звернувся до моделі Венсан Кассель.

Зазначимо, закохані вже понад рік перебувають у стосунках. 7 січня у пари народився син. Для Нари Баптисти це первісток, а от Кассель вже виховує дітей від попередніх шлюбів. Акторка Моніка Беллучі народила артистові доньок Деву та Леоні. У стосунках із моделлю Тіною Кунакі актор став батьком дівчинки Амазоні.

Нагадаємо, нещодавно барбадоська співачка Ріанна показала рідкісне фото синів. Виконавиця опублікувала знімки з дітьми, які були зроблені ще в пологовому будинку.

Читайте також: