Венсан Кассель вперше вийшов у світ із молодшою на 30 років дівчиною-копією Тіни Кунакі

Французький актор Венсан Кассель вперше вийшов у світ з молодшою на 30 років обраницею Нарою Баптистою, яку користувачі називають копією моделі Тіни Кунакі.

Парочка разом відвідала модний показ у Парижі. 27-річна модель Нара Баптиста обрала чорну мінісукню, тим часом 57-річний Кассель прийшов на світський захід у сірих брюках та білій сорочці, образ актор доповнив пальтом.

До слова, парочка сиділа на модному показі в першому ряді серед інших запрошених знаменитостей. Закохані були у чудовому настрої та не соромилися демонструвати свої почуття на публіці.

Венсан Кассель і Нара Баптиста / Фото: Getty Images

До слова, це перший публічний захід, який Кассель та Баптиста відвідали разом. Таким чином парочка офіційно підтвердила їхні стосунки.

Зазначимо, раніше Венсан Кассель був одружений із молодшою на 31 рік моделлю Тіною Кунакі. Однак навесні минулого року стало відомо, що пара розлучилася після майже п'яти років шлюбу. В експодружжя є спільна донька Амазоні, яка народилася у квітні 2019 року.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі

До речі, після розлучення з Касселем Кунакі, схоже, теж не була довго самотньою. Модель підозрюють у романі з відомим іспанським актором.

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