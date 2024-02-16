Венсан Кассель з молодшою на 30 років обраницею показався у пікантних аксесуарах на оголене тіло

57-річний актор з коханою потанцювали у Бразилії у спокусливих образах.

Французький актор і продюсер Венсан Кассель показався з молодшою на 30 років обраницею Нарою Баптистою на романтичному відпочинку.

У своєму фотоблогу дівчина актора показала, як минає їхня відпустка у Бразилії. Так, пара сходила на карнавал і підібрала для цього доволі відверті та яскраві образи. Зокрема, Венсан і Нара обрали для себе аксесуари, зроблені зі стразів, і одягли їх на оголене тіло.

На кадрах Нара демонструє запальні рухи. У середині ролику до неї приєднується коханий і щасливо дивиться в об'єктив.

Венсан Кассель станцював з обраницею під час бразильського карнавалу

А на фото, яке опублікував магазин аксесуарів, 57-річний Венсан ніжно обіймає Нару за стегна й зачаровано споглядає на неї.

Венсан Кассель з обраницею Нарою. Фото: Instagram lilac__disco

"Ох, як я собі подобаюся, коли все виблискує! Карнавале, я люблю тебе!", - написала під кадрами Баптиста.

Своєю чергою, шанувальники прокоментували зовнішність моделі й зазначили, що вона притягує своєю натуральною красою і харизмою.

Вона така мила і здається простою, доброю дівчиною, а не пафосною...

Красуня Нара!

Які ви милі! Нам потрібно декілька занять з танців від вас, дуже просимо

Браво, Венсане!

Нагадаємо, нещодавно актор Венсан Кассель вперше вийшов зі своєю обраницею Нарою Баптистою на світський захід, де не приховував почуттів.

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