Венсан Кассель замилував рідкісним фото з 13-річною донькою від Моніки Белуччі

Французький актор і продюсер Венсан Кассель замилував фото зі своєю молодшою донькою Леоні від ексшлюбу з акторкою Монікою Белуччі.

Як відомо, 23 листопада Кассель відсвяткував своє 57-річчя. До привітань в Instagram долучилися фани, друзі й близькі. Зокрема, на своїй сторінці привітала тата й Леоні Кассель, про яку відомо зовсім мало. Молодша донька показала фото з батьком і доповнила його двома смайликами у вигляді тортів. Своєю чергою, актор зробив репост фото й відреагував сердечками.

На чорно-білому кадрі можна побачити, як Кассель сидить поблизу доньки та хитро вдивляється в об'єктив.

Венсан Кассель з донькою Леоні / Фото: instagram.com/vincentcassel

Сама Леоні Кассель уникає публічності та закрила свій профіль в Instagram. Тому фани не можуть помилуватися свіжими фото з дівчиною. Також молодша донька ніде не з'являється на публічних заходах.

Зазначимо, що від Моніки Белуччі у актора є ще старша донька Дева. Про неї відомо набагато більше. 19-річна дівчина пішла у модельний бізнес і нині підкорює світові подіуми.

Нагадаємо, що окрім доньки, з 57-річчям Венсана Касселя привітала його нова дівчина. Молодша на 30 років обраниця показала їхнє звабливе фото й зворушила підписом.

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