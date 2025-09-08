ТСН у соціальних мережах

Вертинський вперше заявив про 40-річного сина і чому відмовляється від спілкування з ним: "Шкодую"

Актор розкрив останню розмову з первістком від попередніх стосунків.

Олексій Вертинський

Олексій Вертинський / © скриншот з відео

Легендарний український актор театру та кіно Олексій Вертинський видав секрет особистого життя.

Як виявилося, у зірки є син, про якого він тривалий час мовчав у публічному просторі. Чоловіка звати Антон і йому зараз близько 40 років. Вертинський зізнався, що хлопець народився у стосунках з його ексобраницею Ольгою. Проте вони розійшлися майже одразу після появи у них маля через розбіжності у поглядах щодо його виховання.

"Я ніколи не хотів зберігати стосунки з колишньою дружиною, хоча я очманіти як любив її. Мені просто не пощастило. Народився Антон і наші стосунки з Ольгою рухнули. Вона хоче жити з батьками, аби за дитиною ходили мама й тато. А я хотів жити з Олею і сином окремо й в такому разі з дитиною мала б бути Оля, бо я кожен день граю в театрі. А вона теж акторка і "чому я маю бути прив'язаною до цього хлопчика, мені треба реалізуватися". І каже, щоб закинути дитину на батьків, а ми будемо творити на сцені. Так не робиться!" — пояснив Олексій в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Олексій Вертинський / © скриншот з відео

Олексій Вертинський / © скриншот з відео

Після того артист намагався знайти спільну мову з нащадком і надсилав посилки з дефіцитними на той час смаколиками, які, як згодом виявилося, крали й вони не потрапляли до рук хлопчика. Зрештою, мати Антона відвела його до першого класу, змінивши прізвище, назавжди розірвавши його зв'язок з рідним батьком.

"Ну воно, звісно, образливо, але що я зробив задля його комфортного життя? Надсилав йому посилки, які крали, й потім його повели до першого класу під іншим прізвищем? А що зробив ти, Льоша?! Нічого — я все життя важко працював", — докоряє сам собі артист.

Олексій Вертинський / © скриншот з відео

Олексій Вертинський / © скриншот з відео

Проте Антон все ж зробив крок назустріч батьку і декілька років тому сам зателефонував йому. Чоловік запропонував татові стати друзями, але той не захотів. Вертинський каже, що зовсім не вірить у таку дружбу. Щоправда, однаково визнає неправильним розірвати зв'язок з рідним сином. Проте, Антон спілкується з донькою актора Ксенією, але подробицями діалогів з батьком вони не діляться.

"Це було минулого Нового року. І мені зателефонував вперше за 40 років мій син Антон. І я бачу, що він має інше прізвище, а не Вертинський. І срака повна, бо що він мені скаже, а я що скажу… Але наважився. Ми годину базікали. На ранок я Ксюшеньці сказав (переказав слова сина — прим. ред.): "Я не претендую на те, щоб породичатися, але якщо ти захочеш, щоб стали друзями…". І за ці два роки я не захотів стати другом власному сину. Бо в дружбу я не вірю, особливо, коли син мені пропонує її. У мене не вистачає часу все це проаналізувати й дійти висновку. Шкодую страшенно, що у мене немає Антона й що він так нехтує мною та зачепився за Ксюшку, в якої нічого не випитаєш. Вона каже: "Я дала слово", — розповів Олексій.

