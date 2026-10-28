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- Гламур
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"Веселощі на кістках": Камалія розлютила танцями у військовій формі на бронеавтомобілі
Довкола артистки розгорівся гучний скандал через її нове відео.
Українська співачка Камалія розлютила танцями у формі на військовій техніці.
Так, артистка опублікувала в Instagram новий ролик. На відео співачка була зображена не сама, а з виконавцем VLADIAS. Вони сиділи у формі на бронеавтомобілі та танцювали під пісню артистки «Самбука».
Разом із тим Камалія зверталась 2 механізованого батальйону «Бісова дюжина» 12 ОВМБр та дякувала їм за захист України: «Мої любі „Бісікі“! Дякую вам за мужність, силу та кожен день боротьби за Україну! Пишаюся вами, люблю вас і вірю в нашу перемогу!».
Однак у Мережі не оцінили цього відео артистки. Камалію у коментарях активно почали критикувати. Співачці дорікнули, що, мовляв, форма та військова техніка — це не розваги. Також артистку звинувачували у «танцях та веселощах на кістках». Що ж стосується відео, то виконавицю закликали його видалити.
Ви що, з глузду з’їхали?
Це жах, опустились нижче дна. Ви там всі обкурились чогось? Танці і веселощі на кістках. Думайте краще головою, що співати, де і для кого!
Це щось вже занадто, це треш.
Це жахливо! Не потрібно так!
Сама ж Камалія скандал поки що не коментує. Також артистка не квапиться видаляти відео, яке обурило Мережу.
Нагадаємо, нещодавно Камалія відповіла на закиди про уколи «Оземпіка». Артистка пояснила, чим зумовлене її різке схуднення.