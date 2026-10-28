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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
2 хв

"Веселощі на кістках": Камалія розлютила танцями у військовій формі на бронеавтомобілі

Довкола артистки розгорівся гучний скандал через її нове відео.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Камалія

Камалія

Українська співачка Камалія розлютила танцями у формі на військовій техніці.

Так, артистка опублікувала в Instagram новий ролик. На відео співачка була зображена не сама, а з виконавцем VLADIAS. Вони сиділи у формі на бронеавтомобілі та танцювали під пісню артистки «Самбука».

Разом із тим Камалія зверталась 2 механізованого батальйону «Бісова дюжина» 12 ОВМБр та дякувала їм за захист України: «Мої любі „Бісікі“! Дякую вам за мужність, силу та кожен день боротьби за Україну! Пишаюся вами, люблю вас і вірю в нашу перемогу!».

Однак у Мережі не оцінили цього відео артистки. Камалію у коментарях активно почали критикувати. Співачці дорікнули, що, мовляв, форма та військова техніка — це не розваги. Також артистку звинувачували у «танцях та веселощах на кістках». Що ж стосується відео, то виконавицю закликали його видалити.

Коментарі під відео Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Коментарі під відео Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

  • Ви що, з глузду з’їхали?

  • Це жах, опустились нижче дна. Ви там всі обкурились чогось? Танці і веселощі на кістках. Думайте краще головою, що співати, де і для кого!

  • Це щось вже занадто, це треш.

  • Це жахливо! Не потрібно так!

  • Сама ж Камалія скандал поки що не коментує. Також артистка не квапиться видаляти відео, яке обурило Мережу.

Коментарі під відео Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Коментарі під відео Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Камалія відповіла на закиди про уколи «Оземпіка». Артистка пояснила, чим зумовлене її різке схуднення.

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