"Веселощі на кістках": Камалія розлютила танцями у військовій формі на бронеавтомобілі

Камалія

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Українська співачка Камалія розлютила танцями у формі на військовій техніці.

Так, артистка опублікувала в Instagram новий ролик. На відео співачка була зображена не сама, а з виконавцем VLADIAS. Вони сиділи у формі на бронеавтомобілі та танцювали під пісню артистки «Самбука».

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Разом із тим Камалія зверталась 2 механізованого батальйону «Бісова дюжина» 12 ОВМБр та дякувала їм за захист України: «Мої любі „Бісікі“! Дякую вам за мужність, силу та кожен день боротьби за Україну! Пишаюся вами, люблю вас і вірю в нашу перемогу!».

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Однак у Мережі не оцінили цього відео артистки. Камалію у коментарях активно почали критикувати. Співачці дорікнули, що, мовляв, форма та військова техніка — це не розваги. Також артистку звинувачували у «танцях та веселощах на кістках». Що ж стосується відео, то виконавицю закликали його видалити.

Коментарі під відео Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Ви що, з глузду з’їхали?

Це жах, опустились нижче дна. Ви там всі обкурились чогось? Танці і веселощі на кістках. Думайте краще головою, що співати, де і для кого!

Це щось вже занадто, це треш.

Це жахливо! Не потрібно так!

Сама ж Камалія скандал поки що не коментує. Також артистка не квапиться видаляти відео, яке обурило Мережу.

Коментарі під відео Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Камалія відповіла на закиди про уколи «Оземпіка». Артистка пояснила, чим зумовлене її різке схуднення.

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