Ветеран Назар Грабар розкрив, як звільнився з війська і які виплати отримує від держави

Назар Грабар / © instagram.com/nazargrabar

Реклама

Український танцівник та манекенник Назар Грабар розкрив, як його звільнили зі служби у війську, та зізнався, які виплати отримує від держави.

Навесні 2022 року знаменитість разом із рідним братом Іллею вирушив на фронт добровольцем. Взимку того ж таки року Назар дістав осколкове поранення в груди. А 24 грудня 2022 року загинув брат танцівника.

Реклама

Назар Грабар в інтерв’ю Аліні Доротюк говорить, що звільнився в запас, коли вийшов закон про втрату родича на війні. Щоправда, сам танцівник ще думав, чи варто йому йти зі служби, чи краще продовжувати. Однак мама Назара наполягла на звільненні.

Реклама

Назар Грабар із мамою / © instagram.com/bucha.rada

«Я ветеран. Ветеран — це учасник бойових дій. Коли вийшов закон про втрату родича, тоді мене звільнили. Я ще думав, що мені робити: лишатися або ні. Мама, звісно, сказала мені ні, у жодному разі. Комбат хотів, аби я лишився, командир роти сказав мені, що ти все», — говорить танцівник.

Сам Назар Грабар є ветераном війни. Жодних виплат від держави танцівник не отримує. Щоправда, він чесно зізнається, що просто не досліджував це питання. Єдине, у Назара Грабара є знижка на комунальні послуги, оскільки він є учасником бойових дій.

«Ні (пенсію не отримую — прим. ред.). Можливо, я не подавався. Не отримую ані за поранення, ані за ветеранство. Хоча 500 з чимось гривень мені приходить щомісяця знижка на комуналку. Я, можливо, ніколи цим не займався, але є багато програм, які можуть допомагати ветеранам. Так кажуть. Можливо, вони реально є. Я просто не кваліфікований у цьому питанні», — пояснив танцівник.

Нагадаємо, нещодавно Назар Грабар пояснив, чому відмовився від участі в «Холостяку», хоча спершу був не проти. Танцівник зізнався, що саме його зупинило.

Реклама

Новини партнерів