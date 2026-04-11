В'ячеслав Довженко на рідкісних фото показав, який вигляд має його 17-річний син від відомої акторки

Артист також ніжно привітав його з важливим святом.

Український актор В'ячеслав Довженко на рідкісних фото показався з молодшим сином від колишньої дружини, відомої артистки Ксенії Баша.

В експодружжя є двоє спільних дітей. Якщо старший син пішов стопами зіркових батьків та став актором, то молодший рідко з'являється в публічному просторі. Проте В'ячеслав Довженко з нагоди важливого свята зробив виняток.

Річ у тім, що у Василя був день народження. Йому виповнилось вже 17 років. Актор привітав сина з днем народження, присвятивши допис в Instagram. В'ячеслав Довженко опублікував низку світлин із Василем, показавши, як хлопець ріс та з роками змінювався. Без свіжих кадрів теж не минулось, тож можна помітити, який зараз вигляд має син акторів.

Молодший син В'ячеслава Довженка / © instagram.com/sldovgenko

Молодший син В'ячеслава Довженка / © instagram.com/sldovgenko

Окрім того, В'ячеслав Довженко адресував Василю ніжні слова з привітаннями та побажаннями. Він зазначив, що його син росте просто неймовірним, і він сам багато чого в нього вчиться. Артист наголосив, що пишається Василем, безмежно його любить та бажає йому лише щастя.

Молодший син В'ячеслава Довженка / © instagram.com/sldovgenko

Молодший син В'ячеслава Довженка / © instagram.com/sldovgenko

"17 років! Ти крокуєш цим життям, ти вчишся, ти набуваєш, ти розвиваєшся, ти встановлюєшся і ти виховуєш! Так, ти теж багато чого мене вчиш, і я чесно скажу, дуже стараюсь! Пишаюсь, захоплююсь і безмежно люблю. Будь щасливий, сину!" – звернувся до сина артист.

В'ячеслав Довженко з молодшим сином / © instagram.com/sldovgenko

В'ячеслав Довженко з молодшим сином / © instagram.com/sldovgenko

Зазначимо, сини В'ячеслава Довженка народились у шлюбі з акторкою Ксенією Баша, з якою він був одружений протягом 17 років. Старший Іван пішов стопами зіркових батьків та став актором. Нещодавно він здивував сумою своїх гонорарів у кіно.

