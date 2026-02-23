В'ячеслав Довженко одружується вдруге: актор освідчився молодій коханій і розкрив, коли буде весілля

В'ячеслав Довженко

Зірка фільму "Кіборги", український актор В'ячеслав Довженко одружується вдруге.

Радісні новини артист розсекретив на проєкті "Наодинці з Гламуром". Молода кохана знаменитості – дизайнерка костюмів Світлана - тепер перебуває в статусі нареченої. Щоправда, яким було освідчення - закохані не квапляться розповідати, але інтригують, що цей момент викликає кумедні спогади. Натомість вони розсекретили, коли зіграють весілля. Станеться це цьогоріч. Парочка дочекається тепла, а вже потім укладе шлюб.

"Весілля цього року. Коли трішки потепліє, хочеться тепла, весни. Освідчення було кумедним. Коли прийде час – ми про це розкажемо. Точно можу сказати, що коли згадуємо, то це викликає в першу чергу усмішку, а вже потім приємні відчуття", - говорить пара Анні Севастьяновій.

В'ячеслав Довженко з нареченою / © скриншот з відео

До речі, пригадали закохані й початок стосунків. Парочка знайома вже тривалий час, а саме близько семи років. Проте зустрічатися вони почали вже після повномасштабної війни, коли Світлана влаштувалась до театру, де працює В'ячеслав Довженко, костюмеркою. Актор проявив ініціативу, коли подарував дівчині квіти.

"Я подарував квіти після вистави, і Світлана це запам'ятала. Закінчилась вистава, у мене були квіти, і найкращий букет я подарував Світлані. Я вважаю, що це була ініціатива", - зазначив артист.

В'ячеслав Довженко з нареченою / © скриншот з відео

Для В'ячеслава Довженка цей шлюб стане другим. Актор протягом 17 років був одружений із колегою Ксенією Баша. Пара розлучилась 2018 року, але їх поєднують двоє спільних дітей – Василь та Іван.

Зазначимо, В'ячеслав Довженко розповів про зміни в особистому житті на допрем'єрному показі фільму "Мавка. Справжній міф", де він зіграв одну з головних ролей. Проєкт "Наодинці з Гламуром" побував на події та розпитав у зірок ексклюзивні подробиці з особистого та професійного життя. Чекайте на прем'єру нового випуску, який відбудеться вже незабаром, та дізнавайтесь цікаві новини зі світу шоубізнесу.

