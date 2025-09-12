В'ячеслав Довженко розсекретив стосунки 21-річного сина з акторкою: "Я з нею знайомий"

В'ячеслав Довженко з сином Іваном

Український актор В'ячеслав Довженко, який нещодавно заінтригував одруженням, розсекретив стосунки сина від колишньої дружини, акторки Ксенії Баша.

Виявляється, серце 21-річного Івана, який у професії пішов стопами батька, не вільне. Син В'ячеслава Довженка перебуває в стосунках. Обраницею Івана стала теж акторка. В'ячеслав Довженко на проєкті "Ранок у великому місті" говорить, що знайомий із коханою сина. Єдине, що артист може сказати — це чудова дівчина. Більше подробиць артист розкривати не став, адже вважає, що це вже особиста справа Івана.

Син Вячеслава Довженка з дівчиною / © instagram.com/_ivanko.dovzhenko_

"Є дівчина, я з нею знайомий. Це прекрасна дівчина, прекрасна акторка. Але хай це буде вже його історія, у нього й запитуйте", — розсекретив артист.

Зазначимо, Іван — син В'ячеслава Довженка від акторки Ксенії Баша. Пара перебувала в шлюбі протягом 17 років, але 2018-го розлучилася. У колишнього подружжя є ще один син — Василь.

