ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
405
Час на прочитання
1 хв

В'ячеслав Довженко розсекретив стосунки 21-річного сина з акторкою: "Я з нею знайомий"

Виявляється, серце сина В'ячеслава Довженка не вільне.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
В'ячеслав Довженко з сином Іваном

В'ячеслав Довженко з сином Іваном

Український актор В'ячеслав Довженко, який нещодавно заінтригував одруженням, розсекретив стосунки сина від колишньої дружини, акторки Ксенії Баша.

Виявляється, серце 21-річного Івана, який у професії пішов стопами батька, не вільне. Син В'ячеслава Довженка перебуває в стосунках. Обраницею Івана стала теж акторка. В'ячеслав Довженко на проєкті "Ранок у великому місті" говорить, що знайомий із коханою сина. Єдине, що артист може сказати — це чудова дівчина. Більше подробиць артист розкривати не став, адже вважає, що це вже особиста справа Івана.

Син Вячеслава Довженка з дівчиною / © instagram.com/_ivanko.dovzhenko_

Син Вячеслава Довженка з дівчиною / © instagram.com/_ivanko.dovzhenko_

"Є дівчина, я з нею знайомий. Це прекрасна дівчина, прекрасна акторка. Але хай це буде вже його історія, у нього й запитуйте", — розсекретив артист.

Зазначимо, Іван — син В'ячеслава Довженка від акторки Ксенії Баша. Пара перебувала в шлюбі протягом 17 років, але 2018-го розлучилася. У колишнього подружжя є ще один син — Василь.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Даніель Салем натякнув на нові стосунки. Шоумен опублікував романтичне відео із загадковою обраницею.

Дата публікації
Кількість переглядів
405
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie