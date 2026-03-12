ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
3 хв

В’ячеслав Довженко відверто розповів про свої заробітки: "Доводиться економити"

Актор поділився реаліями, скільки заробляють актори в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
В’ячеслав Довженко

В’ячеслав Довженко / © Пресслужба Film.Ua

Відомий український актор В’ячеслав Довженко відверто розповів, що популярність і впізнаваність не завжди означають фінансову стабільність.

Артист зізнався в інтерв’ю РБК-Україна, як навіть за наявності ролей у кіно та театрі змушений уважно ставитися до витрат.

За словами артиста, уявлення про те, що відомі актори живуть без фінансових турбот, часто не відповідає реальності. Побутові питання — від житла до обслуговування автомобіля — нікуди не зникають навіть із популярністю.

«Я дуже хотів би, щоб так було. Але такого точно немає. Особливо мої реалії досить скромні», — поділився він.

В’ячеслав Довженко / © Пресслужба Film.Ua

В’ячеслав Довженко / © Пресслужба Film.Ua

Актор переконаний, що однією з ключових проблем української кіноіндустрії є відсутність повноцінної системи роялті для виконавців ролей. На його думку, актор, який створює образ на екрані, фактично стає співавтором цієї ролі, адже інша людина зіграла б її зовсім по-іншому.

«Хотілося б, щоб у нас визнання було матеріальним. На жаль, досі існує радянська система підходу до акторського складу. Досі немає сплати авторських прав, роялті. Певний актор, виконуючи цю роль, він вже є автором цієї ролі, тому що візьмеш іншого, це буде зовсім інша історія», — пояснив Довженко.

Він також визнав, що інколи змушений відкладати витрати саме на себе — зокрема на спорт, здоров’я чи догляд.

«У цьому віці хотілося б більше спортзали відвідувати, більше якихось косметологів, думати про здорове харчування. А у нас, на жаль, інші реалії, тому, звісно, що доводиться економити на багатьох речах», — розповів актор.

В’ячеслав Довженко / © Пресслужба Film.Ua

В’ячеслав Довженко / © Пресслужба Film.Ua

Для прикладу іншої моделі кар’єри він згадав історію голлівудської зірки Брюса Вілліса. За словами Довженка, популярність і фінансові можливості дають змогу таким акторам у будь-який момент зробити паузу та повернутися до роботи тоді, коли вони самі цього захочуть.

«Сказав свого часу: „Задовбався“. У будь-якій професії, якщо ти дуже сильно туди вкладаєшся, ти вигораєш. Поїхала людина шити взуття. Продюсери б’ються, режисери б’ються, приїжджають до нього. Він погоджується, знімається. Потім знов каже: „Все, це була остаточна робота, це остання“», — поділився він.

На думку актора, медійність має значення саме в таких ситуаціях — вона дає більше свободи вибору. Водночас кожна нова роль, підкреслює Довженко, накладає і певну відповідальність.

«Будь-яку роль, яку ти береш, це певна планка. Тому що ти вже не маєш права хибити й не маєш права робити це лівою ногою», — зазначив він.

Іноді, зізнається актор, йому хотілося б узяти паузу та на деякий час відійти від інтенсивного ритму роботи.

«Хотілося б поїхати й курей вирощувати. В якийсь момент просто від всіх закритись, щоб накопичити інформації, життєвого досвіду, а ми летимо як метро між станціями з великою швидкістю і дай Боже встигаємо ще рідним якогось часу приділити», — сказав Довженко.

Нагадаємо, нещодавно коханий Наталки Денисенко розсекретив, як заробляє на життя. Обранець також поділився, що має власний бізнес.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie