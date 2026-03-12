В’ячеслав Довженко відверто розповів про свої заробітки: "Доводиться економити"

В’ячеслав Довженко / © Пресслужба Film.Ua

Відомий український актор В’ячеслав Довженко відверто розповів, що популярність і впізнаваність не завжди означають фінансову стабільність.

Артист зізнався в інтерв’ю РБК-Україна, як навіть за наявності ролей у кіно та театрі змушений уважно ставитися до витрат.

За словами артиста, уявлення про те, що відомі актори живуть без фінансових турбот, часто не відповідає реальності. Побутові питання — від житла до обслуговування автомобіля — нікуди не зникають навіть із популярністю.

«Я дуже хотів би, щоб так було. Але такого точно немає. Особливо мої реалії досить скромні», — поділився він.

Актор переконаний, що однією з ключових проблем української кіноіндустрії є відсутність повноцінної системи роялті для виконавців ролей. На його думку, актор, який створює образ на екрані, фактично стає співавтором цієї ролі, адже інша людина зіграла б її зовсім по-іншому.

«Хотілося б, щоб у нас визнання було матеріальним. На жаль, досі існує радянська система підходу до акторського складу. Досі немає сплати авторських прав, роялті. Певний актор, виконуючи цю роль, він вже є автором цієї ролі, тому що візьмеш іншого, це буде зовсім інша історія», — пояснив Довженко.

Він також визнав, що інколи змушений відкладати витрати саме на себе — зокрема на спорт, здоров’я чи догляд.

«У цьому віці хотілося б більше спортзали відвідувати, більше якихось косметологів, думати про здорове харчування. А у нас, на жаль, інші реалії, тому, звісно, що доводиться економити на багатьох речах», — розповів актор.

Для прикладу іншої моделі кар’єри він згадав історію голлівудської зірки Брюса Вілліса. За словами Довженка, популярність і фінансові можливості дають змогу таким акторам у будь-який момент зробити паузу та повернутися до роботи тоді, коли вони самі цього захочуть.

«Сказав свого часу: „Задовбався“. У будь-якій професії, якщо ти дуже сильно туди вкладаєшся, ти вигораєш. Поїхала людина шити взуття. Продюсери б’ються, режисери б’ються, приїжджають до нього. Він погоджується, знімається. Потім знов каже: „Все, це була остаточна робота, це остання“», — поділився він.

На думку актора, медійність має значення саме в таких ситуаціях — вона дає більше свободи вибору. Водночас кожна нова роль, підкреслює Довженко, накладає і певну відповідальність.

«Будь-яку роль, яку ти береш, це певна планка. Тому що ти вже не маєш права хибити й не маєш права робити це лівою ногою», — зазначив він.

Іноді, зізнається актор, йому хотілося б узяти паузу та на деякий час відійти від інтенсивного ритму роботи.

«Хотілося б поїхати й курей вирощувати. В якийсь момент просто від всіх закритись, щоб накопичити інформації, життєвого досвіду, а ми летимо як метро між станціями з великою швидкістю і дай Боже встигаємо ще рідним якогось часу приділити», — сказав Довженко.

