В'ячеслав Довженко здивував, як невдало вклався в новобудову та потрапив у халепу

В'ячеслав Довженко

Український актор В'ячеслав Довженко розповів про своє невдале вкладення в новобудову, через яке потрапив у халепу.

Артист планував оселитися у новій квартирі. Зокрема, він вирішив придбати її у житловому комплексі, що перебував на етапі будівництва. Проте все склалося не зовсім так, як планував актор. В'ячеслав Довженко в інтерв'ю kp.ua говорить, що багатоквартирний будинок майже готовий, але його потрібно ввести в експлуатацію. Саме на цьому моменті все й стало на паузу.

"Цей ЖК стоїть, як і стояв. Але віримо в краще. Будинок вже практично готовий. По суті, його треба ввести в експлуатацію і поставити на баланс. Тобто, я так розумію, це корупційно-бюрократично-юридичні процеси", - поділився актор.

В'ячеслав Довженко

В'ячеслав Довженко також говорить, що забудовники збирались на мітинги, однак це не дало жодних результатів. Тим не менш, артист вірить, що ще заселиться до своєї квартири і проблема з недобудовами колись буде вирішена.

"Знаю, що забудовники мітингували під КМДА, але судячи з того, що відбувається в нашому політикумі, дивлячись на всі корупційні скандали, які зараз на слуху у всіх, ти розумієш, що таке питання, як твоє житло, досить далеко до розгляду. Вірю, що прийде час і хтось вольовий скаже: "Давайте вже доробимо це нарешті". І я ж не один такий. Питання недобудов дуже-дуже болюче в суспільстві. І не тільки Київ цим страждає. На жаль, в кожному місті ці недобудови стоять як пам'ятки недострою", - говорить актор.

Нагадаємо, нещодавно артистка Анна Саліванчук розповіла, як купила квартиру в Києві у 23 роки. Знаменитість теж вскочила через це в халепу.