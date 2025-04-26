В'ячеслав Соломка після публічної сварки з Камалією розкрив правду про їхні стосунки

Камалія та В'ячеслав Соломка / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Український ведучий В'ячеслав Соломка розставив усі крапки над "і" після публічного приниження творчості Камалії.

Журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова відвідала урочисту церемонію вручення нагород YUNA-2025 і запитала у ведучого про його стосунки з виконавицею. Соломка у коментарі пояснив, що насправді не ворогує з артисткою. Тому й прийшов на захід, організацією якого частково займається Камалія. На його думку, він не перетнув межу та не перейшов на особистості, виказавши суб'єктивну оцінку творчості. Натомість саму Камалію називає "хорошою людиною".

"Мене деякі організатори запросили, хоча декілька місяців тому у мене був конфлікт з Камалією. Але ж як такого конфлікту не було. Я просто некомпліментарно висловився з приводу її пісень і її творчості. Але ж це винятково стосується професійної діяльності. Це ж не перехід на особисті образи. Бо коли мене запитали, я ж сказав: "А назвіть хоч одну її пісню". Наскільки я знаю, у неї немає на мене особистої образи. Камалія — хороша людина. Так, вона має стосунок до цієї премії (YUNA – прим. ред.), бо її спонсор і організатор її ексчоловік Мохаммад Захур", — розповів зірка.

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В'ячеслав Соломка та Камалія

До того ж Соломка навів і власний приклад, коли його творчість можуть критикувати. Він стверджує, що не одразу ображається на негативну реакцію, а цікавиться, чому людина так вважає. І якщо це обґрунтована думка, то не засуджує її.

"Коли хтось критикує мою професійну діяльність, то я запитую, чому вони так думають. Оцінка творчості – дуже суб'єктивна річ. І коли людина може обґрунтувати, коли їй щось не подобається, то я до цього прислухаюся. Навіщо мені ображатися", — пояснив Соломка.

Нагадаємо, на початку цього року між Камалією та В'ячеславом Соломкою виникли непорозуміння. Зокрема, ведучий назвав співачку "бездарною" і запевняв, що більшість їй лестять задля корисливих цілей. Натомість артистка назвала шоумена у відповідь "дурненьким" і "ображеним".