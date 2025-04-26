В'ячеслав Соломка звільнився від служби в ЗСУ й розкрив яким чином: "Ані копійки не давав"

В'ячеслав Соломка / © YULA company

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Український ведучий В'ячеслав Соломка висловився про своє звільнення від служби в ЗСУ та розсекретив підстави для цього.

Раніше знаменитість відверто заявляв, що під час війни може без проблем виїжджати за кордон під час війни. Тож під час премії YUNA-2025 журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова запитала, як саме вдалося отримати звільнення від мобілізації. За словами В'ячеслава йому надали відповідний статус через стан здоров'я. Ведучий пояснив, що відповідно до закону пройшов усі необхідні інстанції та медкомісії. І у результаті він був визнаний непридатним до військової служби. Свого точного діагнозу Соломка не назвав.

В'ячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

"Мені бронювання непотрібно. Бо я певний час дуже сильно хворів. І коли 2022 року мені на каналі сказали, що треба піти у військкомат, стати на облік і принести військовий квиток, бо ми комунальне підприємство й цього вимагає законодавство, я пішов. Показав всі свої довідки, знімки МРТ, енцефалограму й так далі. Мене перевідправили на перекомісію у відповідний профільний медичний заклад. Після того я, як і всі, пройшов медичне обстеження. Прийшов у військкомат, привіз результати аналізів і мені сказали: "Ви непридатні до військової служби та виключені з військового обліку". Все, після цього я навіть виїжджаю за кордон. Це за станом здоров'я. Ані копійки не давав!" — запевнив зірка.

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Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Соломка чесно зізнався, у яких насправді стосунках з Камалією після того, як публічно назвав її "бездарною". Зірка відповів, чи ображається артистка на його необачне висловлювання.