- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 565
- Час на прочитання
- 3 хв
Від 3,5 до майже 23 тисяч гривень: які пенсії отримують Поплавський, Зібров, Ротару та інші
Пропонуємо дізнатися, яку пенсію отримують українські знаменитості. Щоправда, практично всі з них не покладаються лише на виплати та мають додатковий дохід.
Чимало українських знаменитостей вже офіційно перебувають на пенсії та отримують відповідні виплати.
Деякі з них з гордістю розкривають, яку пенсію отримують, а деяким навіть й соромно називати цю суму. Також чимало знаменитостей не покладаються лише на пенсійні виплати та мають додаткові джерела доходу.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про пенсії українських зірок. Пропонуємо дізнатися, скільки отримують артисти Михайло Поплавський, Павло Зібров, Ауріка Ротару та інші.
Павло Зібров
Співак Павло Зібров один із тих, хто не приховує розмір своєї пенсії. Виконавець отримує 8400 гривень, і це разом із надбавкою за звання народного артиста України. Свою пенсію знаменитість витрачає на авто — заправляє бак. Загалом, у співака є інші джерела доходу — його творча робота.
Алла Кудлай
Співачка Алла Кудлай доволі різко реагує на запитання про те, яка в неї пенсія. Виконавиця зізнавалась, що їй просто соромно називати таку суму. А от її колега Павло Зібров виявився більш говірким. Артист розкрив, що в Алли Кудлай пенсія на тисячу гривень більша, аніж у нього. Відповідно, співачка отримує близько 9400 гривень. При цьому Алла Кудлай говорила, що живе лише на пенсію й інших джерел доходу в неї немає.
Наталія Фаліон
Зірка гурту «Лісапетний батальйон» свою пенсію не приховує. Наталія Фаліон отримує дев’ять з половиною тисяч гривень. Співачка наголосила, що вона пишається пенсією, оскільки все життя офіційно працювала. Окрім того, артистка має інші джерела доходу — концертна діяльність та земельні паї, які вона здає в оренду.
Володимир Бебешко
Продюсер отримує пенсію у розмірі 3,5 тисяч гривень. Звичайно, цієї суми не вистачило б для комфортного життя. Володимир Бебешко зізнався, що в нього ще є заощадження, які він накопичив протягом кар’єри. Тож, на ці кошти він зараз й живе.
Михайло Поплавський
Розмір пенсії народного артиста України став відомим наприкінці 2025 року. В останній річній декларації Михайло Поплавський зазначав, що отримує 273 845 грн пенсії на рік, відповідно 22 820 грн на місяць. Такий розмір пенсійних виплат пояснюється тим, що в співака висока зарплата.
Ігор Кондратюк
Продюсера та ведучий отримує пенсію у розмірі майже 10 тисяч гривень. Проте Ігор Кондратюк не приховує, що живе на накопичення. Зокрема, шоумен вів чимало передач, багато працював, був продюсером, тож тепер ці кошти він витрачає.
Світлана Білоножко
Артистка не приховує, що незадоволена розміром своєї пенсії. Виконавиця переконана, що люди, які все життя працювали, мали б отримувати значно більше. Проте співачка й на тому вдячна. А що ж стосується пенсії, то Світлана Білоножко отримує 11,6 тисяч гривень.
Ауріка Ротару
Артистка отримує пенсію у розмірі шести тисяч гривень, і це вже з надбавками. Звичайно, для комфортного життя цієї суми замало. Тож, артистка тішиться, що свого часу послухалась чоловіка та вклала кошти в нерухомість, з чого має додатковий дохід.
Нагадаємо, нещодавно народна артистка Україна Тамара Яценко заговорила про розмір своєї пенсії. Також акторка зізналась, яку надбавку отримує.